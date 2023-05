El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, se refirió al proyecto de ley 280 de “Fortalecimiento a la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”, considera que a sola denuncia de ganancia ilícita podría procesarse y quitar los bienes a quienes están en el sector informal.

El exmandatario alegó que no conoce el detalle de la norma, por lo que pidió al diputado del MAS, Freddy Mamani, le explique los alcances de esta ley.

“Casi todos somos informales (en el país), yo también soy informal en este momento con tambaquis. Compañero haber 5 mil se ganaron bien, asi trabajando bien uh ha crecido muy bien, se hicieron buena casa, buen auto. Si (el diputado) Freddy sigue en la política va investigar de dónde tienes esta casa, del comercio, economía informal, pero por ley si eso es ganancia ilícita, te van a procesar, le van a quitar su casa, le van a procesar, no pues, hay que tomar mucha reflexión, otro día podemos hablar ese tema en detalle”, señaló Morales durante un encuentro con jóvenes indígenas en el municipio de Copacabana, según radio Kawsachun Coca.

Morales acudió ayer a ese evento y estuvo acompañado por el diputado Mamani. En el encuentro, el expresidente volvió a referirse a la situación económica del país.

Señaló que los organismos internacionales piden leyes sin conocer la realidad de Bolivia, en alusión a que el proyecto de ley fue enviado por el Ejecutivo al Legislativo tras las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El líder del MAS cuestionó que las instancias internacionales no conozcan la realidad del país y no vean que varias personas se dedican al comercio, “esa es la economía informal, no ilegal”.

“Lamentablemente por falta de fuentes de trabajo somos de economía informal, la tarea es como inyectar plata para que haya movimiento económico, cuando hay movimiento económico uno se vende, (hay) transporte, cuando no hay movimiento económico, no”, remarcó.

Además, indicó que “ahora internamente, evidentemente no hay movimiento económico”.

En ese contexto, Morales recordó el inicio de su gestión de gobierno y cómo hizo para generar movimiento económico.

Comentó que en ese entonces el mayor desempleo se registraba en la ciudad de El Alto, donde la realidad económica de las familias era muy complicada, vivían en la pobreza y de los ingresos del día, y si no encontraban trabajo, no tenían para comer.

“Por eso yo, saben los alteños, cada año metía 10 millones de dólares para enlocetados, el Ministerio de Planificación, AFP se decía, obligado contratar uno de ellos (de El Alto)”, relató.

Si bien era empleos temporales, pero las familias tenían por lo menos un ingreso de 2 mil bolivianos, de los cuales el 50% iba a su alimentación y otras necesidades, y el restante ahorraban para iniciar un negocio en el comercio, generando un movimiento económico, manifestó.

Dijo que otra medida fue la de los bonos y rentas con los cuales se llegó a los pobres, medida que también generó movimiento económico.

En ese sentido, Morales señaló que las instancias internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, solo buscan cuidar las macroeconomías del mundo, a costa de castigar a la microeconomía.

Para el líder del MAS, esas instancias no quieren que el Estado invierta, entonces si no hay inversión no habrá movimiento económico.