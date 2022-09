Evo sobre vehículo oficial: “La alcaldesa me invitó, nos fuimos en su carro, era inicio de registro de militantes”

Respecto al uso de un vehículo oficial, el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales aseguró este miércoles que la alcaldesa de Coroico, Elizabeth Mamani, le invitó a ir en su coche oficial para visitar una localidad de ese municipio, al inicio de registro de militantes. Negó que se hubiera ido a pasear por todos los Yungas en ese motorizado.

“Estaba lloviznando y el carrito particular en que he ido, era pequeño. La alcaldesa que conoce su territorio, me dice: Evo el lugar donde vamos a ir es accidentado, tal vez el carro no pueda, subite a mi carro, si, la alcaldesa me invitó y fuimos en su carro de la alcaldesa. Era inicio de registro de militantes”, aseguró Morales.