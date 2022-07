Evo ve “potencias mundiales” en los países con litio

El expresidente Evo Morales, que ayer estuvo en Rosario, Argentina, invitado por una universidad, propuso que los países con reservas de litio controlen directamente la explotación de ese recurso para convertirse en “potencias mundiales”. Y en su charla, atacó otra vez a la prensa en el país. “Si no hay medios de comunicación, no hay derecha en Bolivia”.

“Si industrializamos el litio a manos del pueblo bajo la administración del Estado, en algo podemos ser potencias en el mundo”, señaló Morales cuando citó los casos de Bolivia, Argentina, México y Chile.

Según Morales, Estados Unidos e Inglaterra financiaron el presunto “golpe de Estado”, de 2019. “El golpe de Estado se debió fundamentalmente al tema de la industrialización del litio. Estados Unidos por el litio, Inglaterra con el litio”, señaló en la rueda de prensa posterior a su exposición académica.

Morales llegó a Rosario invitado por la Corriente de la Militancia del Frente de Todos, que dirige el actual interventor de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Agustín Rossi, y durante la charla denominada “Presente y futuro de América Latina”, el exmandatario adjudicó la actual crisis social que vive Argentina a “los gobiernos neoliberales” y luego planteó que ese país “tiene mucho potencial”, para salir adelante. El sábado, miles de argentinos protestaron en el Obelisco contra el gobierno de Alberto Fernández.

En su charla, Morales sostuvo que “América latina es una gran familia. Siento que estos cambios y los que vienen son una rebelión democrática, una sublevación frente al imperio”.

Ataque a la prensa y nexos

Después de hacer una retrospectiva de sus logros como presidente desde 2006, Morales arremetió contra la oposición y la prensa. “En Bolivia no hay casi derecha, derecha sin medios. Si no hay medios de comunicación, no hay derecha en Bolivia”.

Según el diario La Nación, durante la rueda de prensa posterior a la charla, una de las preguntas al expresidente fue sobre la denuncia que hizo el diputado Rolando Cuéllar, del presunto financiamiento de un narco argentino al Movimiento Al Socialismo (MAS). “Pero el expresidente (Morales) no respondió sobre este tema puntual”, señala La Nación.

El medio añade que a los organizadores tomó por sorpresa la información que trascendió en Bolivia, donde Cuéllar exhibió una nota enviada por el vicepresidente del partido, Gerardo García, en la que se agradecen los aportes económicos realizados en 2014 por Miguel Ángel Salazar Yavi, el narco argentino José Miguel Farfán, quien estaba prófugo en Argentina.