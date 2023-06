A la salida del juzgado, Calvo y los cívicos cuestionaron a la Policía por impedirles abandonar el recinto sin ninguna orden judicial. “Por qué no me dejan (salir). Cómo va a ser justo (la sentencia) por algo que no estuve presente, cómo va ser justo. Es una imposición, es una injusticia y no me dejan salir ahora”, reclamó Calvo, tras terminar la audiencia.

Calvo señaló que con este caso hay una intención de querer dañar a la institución cívica y lamentó que la Fiscalía no se haya dado la tarea de investigar.

“En ningún momento se ve alguna falta de la cual soy denunciado, solamente hay un resentimiento de las autoridades, vamos a decir los diputados que buscando siempre hacer cortinas de humo, de lo mal que está manejando este Gobierno nuestro país, quieren callar las voces de las personas que pensamos diferente”, señaló Calvo antes de iniciar la audiencia de juicio.