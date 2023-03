El presidente Luis Arce afirmó que “no hay que tener miedo a las diferencias” mientras que el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales lo acusó de estar “por debajo dividiendo con prebendas”. Incluso, el exdignatario, en broma, dijo que los funcionarios públicos que llegaron hasta Ivirgarzama lo hicieron para gritar: “Lucho, Lucho” a fin de “no perder su trabajo”.

Ambos líderes se encontraron ayer en el trópico de Cochabamba para celebrar los 28 años de su tienda política y los discursos estuvieron marcados por el distanciamiento que se creó entre ambos bandos. Arce comenzó a hablar en medio de gritos de apoyo y silbatinas que fueron silenciadas con una gran cantidad de petardos lanzados en ese instante. El Presidente hizo un repaso muy breve sobre el nacimiento del MAS y su consolidación como un partido de referencia histórica.

“Podemos tener diferencias y no hay que tener miedo a ellas. Las diferencias siempre van a existir, porque son el producto del avance del proceso dialéctico que tiene nuestro instrumento político”, declaró Luis Arce en referencia a las disputas y acusaciones que sufrió del ala radical de su partido.

“Puede haber pluralismo ideológico, pluralismo de ideas (pero) tiene que haber una sola unidad ideológica en nuestro instrumento político”, y reiteró que no puede haber “discrepancias en lo que construimos y hacia donde vamos. Ahí está la unidad de nuestro instrumento político. Pluralismo de ideas y unidad ideológica en el MAS”.

Morales comenzó su discurso asegurando que “el 2025 nuevamente vamos a ganar las elecciones”. Saludó a los masistas reunidos en el estadio de Ivirgarzama aunque reconoció que algunos fueron obligados. “Estamos informados que algunos vienen a gritar: Lucho, Lucho, para no perder su trabajo”. Inmediatamente los concurrentes comenzaron a corear: “¡Evo, Evo!” y el expresidente reiteró: “Cuidado, que van a perder su trabajo”.

El canal estatal cortó la transmisión del discurso de Evo para colocar la entrevista grabada del canciller Rogelio Mayta.

Morales quiso “repasar la historia” y criticó al Partido Socialista (PS1) que es el alma mater del presidente Luis Arce Catacora. “Por ejemplo, Roger Cortez (militante de este partido), candidato del PS1 me dijo que el neoliberalismo es como locomotora. Si sales al frente te va a triturar y que es mejor subir a esa locomotora. Le dije que no; aunque me trituren vamos a pelear contra esa derecha, contra el neoliberalismo y los antipatrias”.

Luego recordó “a muchos militantes del Partido Comunista (PC) que se fueron al MNR o al MIR. A partidos de izquierda que nunca reconocieron al movimiento indígena. Pero de tanta lucha y marchas, simplemente dijimos: nos gobernaremos nosotros mismos”

Unidad

“De verdad hablemos de unidad. Seguramente el hermano Lucho no informa a los ministros”, declaró Morales mientras dio la espalda a los asistentes y miró directamente al Presidente. “A mí me duele que jóvenes me muestren (estar obligados) a lanzar, a difundir en redes sociales (mensajes como): Viva Lucho, Muera Evo y sólo así van a recibir trabajo. Si no hacen eso (estarán) despedidos; y los han despedido”. Arce, en ese momento, sonrió y movió la cabeza mirando hacia abajo para negarlo.

“Hermano Lucho (continuó Morales) le vamos a hacer llegar este documento y ojalá puedan volver a trabajar estos jóvenes” y volvió a mirar al público. “La unidad no es decir: éste es evista, fuera; este otro es luchista, dentro. Eso no es construir unidad. Creamos el programa Bolivia Cambia y convocamos a todos los alcaldes. Ahora ¿saben de qué se quejan? Si el Alcalde luchista o choquehuanquista tienen proyectos y si es evista no tienen proyectos. Eso no es construir unidad, hermano Lucho”.

Para Morales, hablar de unidad significa “respeto al estatuto del MAS”. “Ahí veremos si hay unidad como algunos movimientos sociales piden: Convoquen a la dirección nacional, nunca la convocan. Entonces ¿de qué unidad hablamos? Unidad es seguir fortaleciendo ideológicamente, debatir otro programa”. “Mucha unidad, les pido unidad de verdad, no sólo hablar de unidad y porque por debajo están dividiendo (al partido) por prebendas. Por eso, quiero convocar a mi hermano del campo, recuperemos ser la reserva moral de la humanidad”, afirmó.

Morales volvió a criticar al equipo que acompaña a Arce. “Lamentablemente algunos ministros no son militantes (del MAS), vienen del MNR y están perjudicando al hermano Lucho. Están destrozando al MAS”.