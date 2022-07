Exconstituyentes: “En Chile, detrás de la idea plurinacional de Evo y García se usa a la causa indígena”

¿Qué es lo principal que buscan lograr con su visita a Bolivia?

EC: Latinoamérica lleva procesos constitucionales a lo largo de las últimas dos décadas. Los últimos tres procesos han estado marcados por la plurinacionalidad: Ecuador, Bolivia y Chile.

Visitamos Bolivia para ver las similitudes que hay con la Convención de Constitución de Chile con la Constitución de Bolivia. Ecuador y Bolivia sirvieron de inspiración para muchos constituyentes que hicieron la propuesta de la plurinacionalidad. Queremos ver los alcances que puede significar para un país como Chile declararse plurinacional.

¿A qué conclusiones llegaron de los encuentros que tuvieron con especialistas bolivianos?

CB: Nos han expresado la preocupación que hay con respecto a una división que se puede generar en los pueblos originarios y la población chilena. Pueden acrecentarse los conflictos en la Araucania y eso se puede trasladar a todo Chile. Un académico boliviano nos dijo que la propuesta de Constitución de Chile tiene similitudes con la Constitución boliviana, pero con esteroides: aumentada y corregida.

Con la información que consigan ¿qué actividades realizarán en Chile?

EC: Queremos ver los alcances de la plurinacionalidad y compartir esas experiencias para cuando la gente vaya a votar y esté consciente de las implicancias de un Estado plurinacional. La plurinacionalidad no es solo una palabra, tiene consecuencias concretas que puede afectar la vida de millones de chilenos.

Hay más de 10 artículos del proyecto de Constitución de Chile que son similares a la Constitución de Bolivia, ¿cómo llegaron esas propuestas al borrador chileno?

CB: Me tocó representar a un grupo de centro derecha y nuestras normas no fueron aprobadas. Pero nos encontramos con propuestas similares a las constituciones de Bolivia y Ecuador. (La plurinacionalidad) no era propuesta por grupos indigenistas o por los escaños reservados, sino por grupos de la izquierda radical, quienes primaron en nuestro proceso de la Convención.

La propuesta no es igual a la Constitución boliviana, pero tiene al menos 10 similitudes, que tienen que ver con lo plurinacional, sistemas de justicia indígenas coexistentes con el derecho de propiedad, el sistema de pensiones y otros.

Los constituyentes que plantearon la plurinacionalidad, ¿qué argumentaron para incorporar lo plurinacional?

CB: Nos preguntábamos cuál era la relevancia de establecerse como plurinacional, y en búsqueda de eso llegamos a los planteamientos de García Linera, de la propuesta constitucional de Evo Morales, y también encontramos que detrás de esa propuesta hay intereses políticos de grupos de extrema izquierda que usan la causa indigenista para lograr sus fines políticos.

Por lo que comenta, el borrador de Constitución tiene fines políticos. ¿Es así?

CB: Al establecer la plurinacionalidad no solo busca reconocer la diversidad de los pueblos, sino también es una herramienta de índole política, para usar la causa indigenista para fines políticos.

Fotos a las que tuvimos acceso muestran a Álvaro García Linera en el proceso constituyente de Chile. ¿En qué mesas participó y qué propuso?

EC: Tengo entendido que García Linera participó en la Comisión de Participación y Consulta a los Pueblos Indígenas y en la Comisión de las Formas de Estado. García Linera fue a exponer allá y el mismo presidente Boric ha dicho que es de sus intelectuales favoritos.

El proyecto plurinacional de García Linera tiene todas esa bajas que generan diferencias entre indígenas y no indígenas, cosa que creo que no le hace bien a Latinoamérica. Latinoamérica tiene una diversidad cultural envidiable y tiene que generar un proyecto antagónico al de García Linera.

¿Con los bolivianos que se reunieron, les dijeron cómo García Linera supuestamente usó lo plurinacional?

EC: Sí, algunos nos dijeron que la plurinacionalidad nunca se implementó, otros que dicen que esto fue utilizado para generar poder al gobierno de turno (MAS).

Otros nos dicen que los mismos indígenas no conciben la plurinacionalidad como una realidad y que se sienten parte de una nación boliviana.

Yo creo que el proyecto de la plurinacionalidad no condice con la realidad chilena. En mi país, cuando converso con indígenas, en mi distrito la gran mayoría se sienten chilenos. Hay grupos radicales minoritarios que usan la plurinacionalidad y muchas veces los usan a los indígenas para su propio proyecto político.