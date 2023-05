Una exfuncionaria reveló ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) que fue agredida física y sexualmente en tres ocasiones por el gobernador paceño Santos Quispe desde 2021. La joven asegura que convivió dos años con la autoridad. El gobernador anunció que la denunciará por extorsión, aunque no supo explicar por qué razones, supuestamente, lo quiso chantajear.

“En enero de 2022, cuando me encontraba en el departamento donde ambos convivíamos, me empujó, me golpeó la cabeza y me jaló de los cabellos, porque me llegó una llamada y se volvió loco. Además estaba en estado de ebriedad, luego agarró mi celular y me lo rompió. Después me arrastró al dormitorio y me obligó a tener relaciones sexuales”, declaró la exfuncionaria de la Gobernación a la Policía. Según su versión, supuestamente convivió con Quispe durante dos años.

La mujer denunció a Quispe ante la Felcv por el delito de violación. El caso se conoció públicamente el jueves 4 de mayo.

De acuerdo con la declaración de la joven, la primera agresión sucedió en diciembre de 2021 en Nor Yungas, cuando el gobernador viajó con ella a una comunidad para apadrinar a un hermano de la denunciante. “Estábamos en la fiesta y al compartir él (Quispe) se emborrachó, luego me insultó, me empujó y me jaló de los cabellos. Por eso le botaron de la fiesta”, recordó. Ese entonces, ambos convivían en un departamento en la zona Loreto, final Los Andes.

Un mes después, en enero de 2022 sufrió otra agresión y además fue obligada a tener relaciones sexuales en ese departamento. Tras ese segundo ataque, la supuesta víctima tuvo que escapar de ese departamento.

El siguiente ataque sucedió el 31 de diciembre de 2022 en la zona 16 de Julio. Según la acusación, presuntamente ambos vivían en otro departamento de la avenida Juan Pablo II de esa zona. Esa noche, de acuerdo con la declaración de la joven, Quispe llegó borracho, la insultó, la golpeó y después la obligó a tener relaciones sexuales. De ese departamento escapó esa noche para no ser agredida otra vez, pero en febrero de 2023 abandonó para siempre ese lugar.

“Pido justicia, puesto que he sido víctima de violencia psicológica, violencia sexual, violencia laboral y maltrato físico por parte del señor Santos Quispe Quispe, gobernador del departamento de La Paz”, señaló la víctima en su declaración ante la Policía Boliviana.

La joven contó que a causa de esa situación el último mes estuvo deprimida y triste, no comía ni salía a la calle, al extremo que tuvo que recurrir a un psicólogo para iniciar un tratamiento.

Quispe la denunciará por extorsión

El gobernador Quispe rechazó la denuncia de violación que presentó la exfuncionaria en su contra. En respuesta, la acusó de extorsión a ella y a otras personas más, aunque no supo explicar por qué es chantajeado. Anunció que presentará la denuncia formal en las siguientes horas.

Arropado por movimientos sociales que arengaban vivas al gobernador, Quispe primero citó todas las denuncias contra él que recibió desde que asumió el cargo (mayo de 2021) y que, a su juicio, intentan desestabilizar su gestión. Luego arremetió contra la denunciante.

“Hermanos de la prensa, como han escuchado claramente esto ya es extorsión directamente, si no pago los 300 mil bolivianos y si no doy los cuatro ítems, (ella) va a salir a denunciar a la población”, dijo Quispe.

La autoridad departamental también negó que haya tenido una relación sentimental de dos años con la denunciante.

Cuando se le consultó por qué cree que es extorsionado, el gobernador intentó explicar que el delito se debe a que la denunciante fue despedida. “La persona es exfuncionaria, ella quería permanecer (en el cargo) y nosotros no le hemos dado esa cavidad (habla de su retorno a su fuente laboral). Por eso, esta persona se está reuniendo con varios (exfuncionarios) que no están trabajando para hacerme la maldad”, precisó Quispe, para quien la denunciante fue despedida por faltas.

Según el relato de la supuesta víctima, ella fue despedida el 2 de febrero de 2023, después que no respondió a varios mensajes de WhatsApp que la autoridad le dejó. “Yo le llamé al gobernador y le pregunté del porqué me estaban dando de baja y él me dijo: ‘Por farsante te paso eso, por farsante’, incluso me querían descontar tres días de vacaciones”, apuntó la mujer.

Cuando los reporteros insistieron en preguntarle detalles del caso, Quispe hizo un pedido especial a los medios. “Yo quisiera decirles señores de la prensa, ya no quisiera que me pregunten sobre este tema porque es muy delicado, porque ha afectado directamente a mi familia y en mi familia ya me ven con otros ojos”, puntualizó mientras de fondo se escucha “¡Viva el gobernador Santos Quispe!” de los grupos que apoyaron a la autoridad.

El gobernador presentó un presunto audio en el que se escucha a una mujer hablar con otra persona que, supuestamente, es un intermediario de Quispe. Pero no se le escucha pedir los 300 mil bolivianos. Sin embargo, el intermediario sí habla de los cuatro ítems.

“Con mis abogados voy a acercarme al Ministerio Público y vamos a defendernos. Este es un tema muy delicado, ya que nos están queriendo extorsionar, pero nosotros vamos a defendernos, porque esto no puede quedar impune”, aseguró Quispe.

La autoridad agregó que no presentó la denuncia contra la mujer porque la misma se conoció recién el jueves pasado.

El director departamental de la Felcv, Jhonny Vega, indicó que el Ministerio Público tomará la decisión sobre el proceso de la denuncia y solicitará los requerimientos necesarios del caso.