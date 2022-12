“Si tú sumas 34 bolivianos en el acta de apertura por libro y una suma similar en el acta de cierre, y eso los multiplicas por al menos 15.000 libros, te encuentras con un gasto de al menos un millón de bolivianos, que los Juristas Independientes deberíamos erogar. Esto no es posible hacerlo y malograría el esfuerzo ciudadano”, aseveró.

Del Granado indicó que hace aproximadamente 10 días solicitaron a los vocales del Órgano Electoral que eliminen “esta determinación burocrática y costosa”, puesto que quien debe verificar las firmas es el Secretario de Cámara de la institución.

El abogado José Antonio Rivera, también miembro de Juristas Independientes, calificó de impropia la modificación al reglamento, respecto a las actas de apertura y cierre, puesto que aparte del costo implicará también una demora en el proceso. Observó que el TSE es un órgano independiente, y que los notarios pertenecen al Ejecutivo, por lo que la fe pública la tiene que cumplir una autoridad del ente electoral.

“Lo correcto sería que el Secretario de Cámara del TSE dé la fe pública sobre la apertura y cierre de los libros sin tener que gravar con costos económicos. También está el tema de los tiempos, cada acta el notario no lo hará en un minuto, tiene que redactar el acta, firmar y sellar y 17.000 actas llevará un tiempo, cuando estamos contra el tiempo”, puntualizó.

Rivera sostuvo que el Órgano Electoral no cumplió con los plazos establecidos, en lo que va de este proceso para iniciar una reforma judicial vía consulta popular. Explicó que la última solicitud que hicieron, hace 10 días, respecto a los libros de adhesión, debía ser contestada en 48 horas. Aseguró que si no hay una respuesta hasta fin de mes, la reforma judicial ya no se la podrá realizar antes de las elecciones judiciales.

El constitucionalista Julio Veizaga dijo que la modificación al reglamento, que fue realizada mientras los Juristas Independientes iniciaban los trámites, es una traba del TSE para que no se pueda concretar esta iniciativa de reforma judicial. Señaló que ahora los notarios dependen del Órgano Ejecutivo, por lo cual establecer este requisito de ese tipo está fuera de la legalidad.

“Los notarios de fe pública solamente dan fe de la actuación cuando intervienen en ciertos actos jurídicos o actos formales, pero no tiene una vinculación directa con el ámbito electoral y político. Esta exigencia está fuera de lugar, no tiene mucho sustento legal, es suficiente que el Órgano Electoral dé un visto bueno o una nota de autenticidad a los libros”, enfatizó Veizaga.