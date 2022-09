$!Exlegisladores: Alarcón debe renunciar a jefatura de bancada por “mala conducción política”

Página Siete llamó y envió un mensaje al jefe de bancada de CC para tener la contraparte, quien respondió que se iba a emitir un comunicado oficial. Minutos más tarde el partido emitió un pronunciamiento, pero el documento no hace referencia alguna sobre el tema de esta nota y solo piden disculpas por las ausencias.

“Carlos Alarcón es un político con experiencia y está dos gestiones, como si no tuvieran otros diputados para hacerse cargo. Carlos Mesa a metido a sus más cercanos en bancadas y directivas, Gustavo Aliaga también está en eso, sí hay responsabilidad del jefe de bancada, porque si se fue con licencia, con qué cara va a reclamar”, aseveró.

Por su parte, Barral manifestó que Alarcón está como jefe de bancada dos gestiones y debió prever que el MAS iba a hacer su jugada y habilitar a los suplentes para que el oficialismo no obtenga los dos tercios. Añadió que todos los parlamentarios que faltaron deben hacer una “mea culpa” y no postular a jefatura de bancada ni comisión, para cuando éstas instancias se renueven.

La exlegisladora dijo que el caso de la senadora de CC, Andrea Barrientos, quien renunció por decir que le caía bien el ministro de Justicia, Ivan Lima, fue menos crítico que lo que hizo Alarcón. “CC ha apoyado que Andrea de un paso al costado, pero en el caso de Carlos Alarcón no hay esa misma severidad, pese a que el efecto es más crítico, ahí incluso vemos preferencias políticas y afinidades internas en CC”, complementó.

“En el caso de Alarcón estamos viendo el efecto de sus malas decisiones, de su mala conducción política de la bancada, se le ha privado al pueblo de tener Defensor imparcial. Alarcón debe renunciar porque no tiene las prioridades claras, debe ser jefe de bancada quien ponga por delante sus responsabilidades como cabeza de la oposición, no puede priorizar un acto protocolar por una sesión”, indicó Franco.

Al respecto, la diputada de la misma bancada, Luciana Campero, criticó este comunicado y aclaró que el mismo no la representa. “Cuando las cosas están mal debe existir autocritica, autoevaluación y sobre todo reflexión. Podrán decirme de todo, pero no comparto ni me representa el comunicado de mi bancada. Nuestra responsabilidad es estar en las sesiones”, escribió en su cuenta de Twitter.