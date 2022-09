Exministro Romero: Desde el Ministerio de Gobierno están creando mentiras para proteger al narcotráfico

“Sí existe plan negro, señor (Edmundo) Novillo, ¿no sabe? Compañero respetable, en determinado momento. Me sorprende Novillo. Hay una estrategia permanente de ataque hacia Evo Morales. Yo lo voy a demostrar con pruebas”, aseguró.

También se refirió al diputado Rolando Cuéllar y cuestionó la veracidad de las supuestas cartas que este último tendría para vincular al dirigente Gerardo García, a Evo y a otros dirigentes con temas ilícitos.

“Yo he estudiado esas dos cartas, y hay una cosa que no les voy a perdonar. Me he reído tanto que me han provocado arrugas, luego les mostraré con datos la falsificación de sus cartas”, aseveró.