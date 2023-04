Al respecto, Romero indicó que la apertura de ese proceso en su contra es una muestra de que el gobierno “se aplazó” en la gestión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en torno a la cual presentó una denuncia de supuesta corrupción.

“He tomado la denuncia con alegría (...). Procesarnos a Teresa Morales y a mí es un reconocimiento de que se aplazaron en la gestión de YPFB, de que han provocado el más grande daño económico en la historia de Bolivia por un tema de corrupción”, acotó.

Romero también indicó que acudirá a declarar cuando la justicia se lo demande, pero exigió que su proceso sea abierto, para que puedan participar periodistas y la población en general.

“Yo contento voy a ir cuando me convoquen a declarar, pero pediré que el proceso sea público para que todos puedan escuchar el audio completo. A nosotros no nos tiembla la voz, no nos tiembla nada, que me citen y que publiquen el audio completo”, agregó.