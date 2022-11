Experto sobre mesa técnica: “Ya no había un lenguaje técnico, sino político”

Técnicos de Santa Cruz y Tarija, que participaron en la mesa técnica de Trinidad (Beni) para definir la fecha del censo, dieron a conocer que ese espacios se empantanó por discursos políticos. A su vez, detallaron que el Gobierno ponía trabas a las propuestas que acortaban los tiempos para la realización del estudio censal.

En la madrugada de ayer, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, tras cuatro días de llevar adelante estas reuniones, anunció que la fecha de realización del censo será entre marzo y abril del 2024.

“En las mesas técnicas ya no habían argumentos técnicos, sino tecnicismos políticos, ya no había un lenguaje técnico, sino político. Ya no se hablaba de estimaciones, presupuestos, programas, simulaciones, sino de aspectos históricos, reivindicación que no venían al caso”, dijo Joel Bass, técnico de la delegación de la Alcaldía de Tarija.