Peralta y Cordero coincidieron en que la oposición no es visible, y que las peleas internas del MAS logran copar la agenda coyuntural y pública. Explicaron que esta división, que podía ser una ventaja para opositores, ahora, los saca del escenario político, porque en el caso de Luis Fernando Camacho, éste tiene solo eco regional, y Carlos Mesa quedó más relegado, “solo escribiendo tuits” que ya no generan impacto.

El exlegislador oficialista Omar Aguilar argumentó que los dos bloques del oficialismo trabajan sus proyectos políticos por separado. Indicó que Arce, Morales y el vicepresidente David Choquehuanca son presidenciables, porque así lo muestran las encuestas y lo visibilizan las organizaciones sociales.

“Las diferencias (incrementan) mes que pasa. (...) No es de ahora (las peleas), es desde el momento que decidieron ser candidatos para el 2025. Ya iniciaron la carrera electoral, pero no lo dirán de manera abierta. (Sus campañas) han iniciado desde el momento que comenzaron sus discrepancias. En agosto, Luis Arce cambia su discurso y no lo vemos con ese discurso confrontacional”, enfatizó.

Desde su análisis, Alfonsín y Aguilar prevén que las elecciones del 2025 serán definidas entre candidatos de una “izquierda radical” y una “izquierda moderada”, porque no existe una oposición visible en el país y las peleas del oficialismo acaparan la atención de la agenda política en el país.

Las pugnas en el MAS se iniciaron en diciembre del 2021, cuando desde el bando evista pidieron ajustes en el gabinete de Arce. Desde entonces, los conflicto van en escalada, con acusaciones de supuestos hechos irregulares hasta sindicaciones de narcotráfico.

A esto se suma la división que hay en la Asamblea Legislativa entre parlamentarios del MAS, unos respaldan el liderazgo de Arce y otros el de Morales.