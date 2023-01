Todos los diputados expulsados son de la bancada de Cochabamba: Magaly Gómez Aranibar, Rosario García Onofre, Olivia Guachalla Yupanqui, José Luis Flores Colquillo, Damián Laime Parada y María Lizbeth Vargas Flores.

Para Loza siempre hubo expulsados en el MAS y está no será la excepción. Indicó que algunos traidores fueron sacados del partido y otros no, y otros se fueron por voluntad propia.

“No soy la persona indicada para pedir el curul (de los diputados expulsados), hay una dirección departamental, hay autoridades del MAS-IPSP, ellos tienen la resolución y harán el procedimiento correspondiente”, manifestó.

Por su lado, la diputada Gloria Callizaya rechazó esta determinación porque en su criterio primero debía agotarse el procedimiento y regirse tal como manda el estatuto interno del MAS.

“Estarían buscando eso para desestabilizar, más que la oposición, ni siquiera mucho nos agarramos así con los opositores, pero creo que esto (de las expulsiones) alguien lo está llevando por apetitos personales, por intereses, tal vez viendo el 2025 para que ellos puedan ir como candidatos”, aseveró la legisladora.

Agregó que en ningún momento se ha incurrido en traición al MAS, tal como acusan los evistas. Detalló que la expulsión sería solo por la aprobación de la Ley del Censo, norma que ratifica el decreto del presidente Luis Arce.

Para Callizaya, si se da curso a estas expulsiones, entonces se tendrá que expulsar también a todos los sectores sociales que representan cada uno de los legisladores.

“Nos tienen que pasar resoluciones, habrán sacado, no habrán sacado, pero para mí no corresponde. deberíamos agotar internamente el procedimiento de nuestro estatuto interno, posteriormente, si es que no hemos acatado a cualquier situación, pues nos podrían haber expulsado, pero esto ha sido directamente”, cuestionó.