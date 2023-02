“Resalto la participación de la Iglesia, principalmente la del monseñor Eugenio Scarpellini y Giovani Édgar Arana, quienes junto a ellos logramos pacificar el país, logramos que no exista más muertes ni lutos en las familias bolivianas. Bueno, si los van a procesar por este último a mí me parece un despropósito, no me parece lógico que haya procesos a quienes más bien han coadyuvado en el proceso de pacificación”, sostuvo Aguilar en contacto con la Red Uno.

“Según lo vivido, no estaría de acuerdo. Cómo puedo pedir que se inicie un proceso a quienes más bien han coadyuvado en el proceso de pacificación a partir del 12 de noviembre hacia adelante, no podría yo con quienes he trabajado. La Iglesia Católica, y lo saben los que todavía están en el Pacto de Unidad y el propio (Juan Carlos) Huarachi, que es actual ejecutivo de la COB, ellos saben (...)”, mencionó Aguilar.

En su criterio, por lo sucedido en noviembre de 2019, se debe investigar a quiénes propiciaron los movimientos, principalmente quiénes acordaron con la Policía y las FFAA para amotinarse, para pedirle a Evo Morales que renuncie como presidente del Estado, es decir, ahí se determinará si hubo actores civiles, militares o policiales.

Por su parte, el exsenador de Unidad Democrática (UD), Edwin Rodríguez, indicó que el hecho de que ahora se quiera solicitar o convocar a los obispos de la Iglesia, no le hace bien a la democracia en el país.

“No creo que dé buena imagen de Bolivia. No nos olvidemos que la Iglesia lo único que ha hecho es tratar de pacificar el país, venga de donde venga el conflicto, siempre la Iglesia ha estado históricamente en la intermediación de conflictos en este Gobierno y otros, y no podía quedarse con los brazos cruzados en ese tiempo, más bien creo que ha logrado a que no haya más muertos y no se lamente más acciones de movilización, porque había más intención de poder generar caos”, consideró Rodríguez.