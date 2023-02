Exviceministro teme intento de magnicidio del evismo contra Arce y diputado del ala dura le dice malagradecido

“Realmente es una vergüenza de lo que dice, oiga habla de magnicidio, no sé si este señor se ha tomado algo o se ha drogado. Voy a ser claro: Por favor, señor Bobaryn, el hecho de tener boca, no es para hablar cualquier tontería, hay que ser serios en lo que uno afirma y sostiene. He conversado muchas veces con el hermano Morales y casi a diario, sabe lo que dice él: nuestro hermano Lucho es nuestro presidente, ha sido elegido para una gestión y vamos a defender”, afirmó Arce, en la entrevista conjunta con la exautoridad.

Dijo que, por el contrario, a Bobaryn se lo observó “llevando maletines” de la vicepresidencia, y que cuando era autoridad, su único trabajo fue redactar las “listas azules y listas negras”. Lo apuntó de dedicarse a “vender” cargos, y que ahora quiere mostrarse con un discurso de ética y moral.

“En qué ha aportado usted al proceso de cambio, dónde ha estado usted. Ahora me extraña verlo todo diferente, no sea desclasado lo veo con su bigote, bien afeitado, antes usted andaba con su chaleco, con su sombrero, disfrazándose de indígena para acceder a un cargo, tenga ética y moral, no use a los hermanos indígenas lo digo con toda certeza, ahora no venga con discurso de ética y moral, no sea malagradecido. Usted es el vocero de Choquehuanca”, acusó.