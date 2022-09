Exvocal vinculado a caso fraude figura como funcionario del Consejo de la Magistratura

Idelfonso Mamani, exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sindicado de tener vínculo con el Movimiento Al Socialismo (MAS), procesado y sobreseído por el extinto caso fraude electoral, figura como funcionario del Consejo de la Magistratura (CM).

El sistema de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Contraloría muestra a Mamani como dependiente del CM, desde el 29 de junio de 2022. Una fuente cercana a la institución dijo que la exautoridad electoral trabaja en la entidad.

Mamani pasó de vocal del TSE, a postular para juez de La Paz en noviembre de 2021, según listas de la Magistratura; y el 1 de abril de 2022 se presentó a la convocatoria para Defensor del Pueblo. Sin embargo, durante el proceso fue inhabilitado por la Comisión Mixta de Constitución.

El exvocal negó trabajar en la Magistratura. “No tengo ningún conocimiento de lo que me señala. No estoy en ninguna comisión, no trabajo en el Consejo de la Magistratura”, indicó.

Juan Carlos Apaza, responsable de Recursos Humanos del CM en La Paz, reconoció que Mamani fungió en la entidad judicial, aunque cuestionó que se averigüe sobre el tema.

“¿Quiénes son ustedes para estar averiguando esos datos? (...). El doctor hace tiempo ha renunciado a su cargo, no está trabajando en el Consejo de la Magistratura, es el dato oficial que le puedo comunicar”, declaró.

Sin embargo, la fuente que se contactó con Página Siete, afirmó: “Hoy (ayer) estaba Mamani en las oficinas para coordinar el proceso de selección de jueces”.

En 10 noviembre de 2019 se publicó el informe preliminar de la auditoría que la Organización de Estados Americanos realizó a las elecciones fallidas de octubre de ese año. “El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables”, se lee en el documento.

La Fiscalía abrió entonces la investigación del denominado caso fraude electoral. Dentro de este proceso, Mamani fue arrestado en diciembre de 2019. Para esa fecha estaban detenidos los exvocales María Eugenia Choque, Antonio Costas, Lucy Cruz y Édgar Gonzales.

Mamani permaneció en el penal de San Pedro hasta junio de 2020, después pasó a detención domiciliaria. El 18 de noviembre, días después de que Luis Arce jurara como presidente del Estado, el exvocal logró su libertad, al igual que lo hicieron en distintas fechas los otros exvocales que fueron procesados por el caso fraude.

En agosto del 2021, la Fiscalía cerró el caso fraude electoral con el informe de un grupo de investigadores de la Universidad de Salamanca.

Dicha pericia no fue reconocida por el Gobierno de España y fue cuestionada por la oposición y miembros de plataformas, porque -sostuvieron- fue elaborada “mucho tiempo después” por un docente y dos estudiantes de esa casa de estudios superiores española.

Además, antes de que la Fiscalía haga público el estudio de Salamanca, se conoció que el documento tuvo siete cambios.

El 29 de julio del 2015, el entonces senador Óscar Ortiz presentó una denuncia ante el TSE en contra de Mamani, quien fue fotografiado al hacer campaña por el MAS en Potosí para las elecciones subnacionales de ese año. En la queja se pedía la destitución de la entonces autoridad electoral.

El 18 de agosto del 2015, la Sala Plena del Órgano Electoral decidió rechazar la denuncia con el argumento de que las imágenes eran de hechos que ocurrieron antes de que Mamani asumiera como vocal.