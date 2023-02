“Es el mismo Ezequiel, el que maneja borracho”, se escucha decir a una mujer que filma al dirigente. Y tiene razón, con lo que pasó la noche del jueves, es la tercera vez que se lo sorprende en estado de ebriedad y detrás del volante, pero hasta este viernes no se lo había aprehendido ni sancionado. Y si hubo sanción, nunca la acató.

Se le preguntó qué estaba haciendo en las Cabañas, en las afueras de la ciudad de Santa Cruz, Ezequiel respondió: “Bebiendo. (¿Estabas bebiendo?) Sí. Estaba triste porque no lo habilitaron a Reinerio Vargas”, respondió. Vargas es el Vicerrector de la universidad pública de la capital cruceña que postuló para ser líder cívico y fue descartado.

“Yo le pido a las autoridades que no sean cómplices de estas presiones políticas (...) Dijo que yo atropellé, en ningún lado la madre de la accidentada dice que yo la atropellé, sino que se enredó en una pita, en la cual ella se cayó”, afirmó Ezequiel aquella vez. Atribuyó la denuncia a presiones políticas de Creemos.

“En las próximas elecciones del Comité Cívico, Reynaldo Ezequiel se va a presentar, si es verdad que quieren representación orgánica y legal en la ciudad de Santa Cruz, que sea con la participación de todos los ciudadanos, que no solamente estén ahí las logias cruceñas”, señaló Ezequiel.

La noche del jueves, el dirigente del MAS estaba acompañado de otro varón que también estaba en aparente estado de ebriedad. Éste lo zarandeaba en la calle para que reaccione y para que no agreda a la gente que lo estaba filmando, tanto que un momento de esos cayó al piso. Antes del escándalo, Ezequiel protagonizó una triple colisión.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó a través de sus redes que Ezequiel conducía ebrio un vehículo y fue detenido por la Policía. Pidió al Ministerio Público que dé celeridad para que sea sancionado. La Fiscalía lo imputó por conducción peligrosa y se espera la audiencia cautelar.

Una cadena de antecedentes

Suman al menos 5 antecedentes, todos de infracciones de tránsito, que Reynaldo Ezequiel tiene en su haber. Tras su aprehensión y mientras se aguarda la audiencia cautelar, el Organismo Operativo de Tránsito reveló que el dirigente del MAS no se presentó a las pruebas de Inspección Técnica Vehicular (ITV), se estacionaba en lugares prohibidos, tiene otra infracción por no portar licencia de conducir mientras conducía, el vehículo que conducía el jueves no cuenta con el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) ni con la inspección

Ezequiel es militante del Movimiento Al Socialismo y también fue candidato de ese partido para ser diputado. Una ola de críticas surgieron tras este nuevo hecho de tránsito que protagonizó en estado de ebriedad. “Ezequiel no fue detenido el año pasado, se pueden lamentar muertos o heridos por su sinvergüenzura, pero nadie lo sanciona. Lo dejan libre”, escribió un ciudadano en sus redes sociales.