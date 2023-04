Fabián Yaksic, exviceministro de Descentralización y exdiputado, sostiene que las elecciones judiciales, tal como están concebidas, sirven, en realidad, para validar un “cuoteo” anticipado.

Yaksic, siendo diputado, participó en el primer proceso y en 2012, publicó Interpelación silenciosa del voto blanco y nulo, libro en el que puso bajo la lupa a la primera elección judicial de 2011.

Fue uno de los pioneros en documentar y analizar ese proceso. En ese trabajo, Yaksic retrata cómo el diseño de preselección que se creó en la Asamblea Constituyente fue, en realidad, cambiado a través de lo que llamó como “pacto partidocrático”.

“Por eso no tienen mucho sentido, ahora, las elecciones judiciales, ir al voto popular, cuando cambiaron el sistema de preselección en este acuerdo entre el MAS y Podemos y eso ha desnaturalizado todo el proceso electoral de 2011, y 2017 y el que se quiere organizar ahora”, aseguró Yaksic, en entrevista con Página Siete Digital.

Algo que pone de manifiesto en su libro es que hubo un pacto entre el MAS y la entonces oposición que cambió el diseño de la Asamblea Constituyente sobre la preselección de aspirantes judiciales. El “Control Administrativo Disciplinario”, que hacía la preselección, fue transformado, tras ese pacto, en lo que conocemos hoy ¿Usted cree que ahí fue el origen de la crisis del sistema judicial?

El sistema judicial está en crisis desde mucho más antes. No es ese el origen, es la continuación y la profundización de la crisis que ha derivado en ese pacto partidocrático que se hizo entre Podemos, entre el señor Jorge Quiroga y Evo Morales, del MAS. Los partidos políticos siempre han actuado exactamente de la misma manera, sea el MAS, sea el MNR, sea Podemos, sea Tuto Quiroga. Todos los políticos saben que utilizar a la justicia es parte de la estrategia de poder, que siempre ha caracterizado al país.

Lamentablemente se burlaron, una vez más, el MAS, Podemos y todos los políticos hacen exactamente lo mismo. Se burlan de una voluntad popular ciudadana que se expresó en la Asamblea Constituyente.

El sentimiento básicamente era bueno para acabar con la corrupción, para acabar con esta administración de justicia miserable que ha caracterizado siempre y que ahora está profundizada por el MAS. La salida era elegir democráticamente a los magistrados, empezar por la cabeza, que el pueblo los elija y para eso se diseñó este diseño ciudadano, que era que un ente ciudadano independiente del poder político, para que preseleccione a los candidatos que vayan al voto popular. Ese era el diseño, eso era que la gente esperaba que salga de la Asamblea Constituyente, y así fue como los propios constituyentes del MAS lo aprobaron en la sesión de Oruro.

No tiene sentido ir a elecciones judiciales como la gente quería, en la medida en que son los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, los que se encargan de preseleccionar. Es un cuoteo anticipado y el voto en realidad sirve para validar ese cuoteo. Ya no elegimos, que era el propósito de ir al voto popular. No elegimos a los magistrados. Validamos un acuerdo, una repartija que se hace en la Asamblea Legislativa.

Usted que realizó el análisis del primer proceso ¿Cuál era el cálculo de la oposición de entonces para sellar un acuerdo de esa naturaleza con el MAS?

Es decir, Tuto Quiroga también estaba pensando en lotearse y en cuotearse la administración de la justicia. El 2008, no calculó que el MAS iba a tener los dos tercios y por tanto no necesitaba alianzas ni acuerdos para cuotearse los máximos tribunales de justicia. Siempre se equivocó, porque es el que ha dado la enorme legitimidad de Evo Morales cuando lo desafió al revocatorio, otro error de don Tuto Quiroga.

Por eso Podemos y Tuto Quiroga hicieron ese pacto, pensando en que ellos iban a tener una representación parlamentaria importante y se iba a repartir nomás, como han acordado. Es decir, hacer la preselección, pensando en que iban a tener una representación parlamentaria más o menos importante. Ahí fracasaron, jamás calcularon que el MAS iba a tener dos tercios durante dos gestiones continuas, por tanto, claro, no necesitaban hacer pacto con nadie y se han repartido por dos elecciones consecutivas a los magistrados y van a seguirlo haciendo.

Un elemento que usted analiza en el libro es que en el primer proceso se creó una comisión de concertación para el reglamento, la cual terminaron abandonando las fuerzas de oposición y luego el propio MAS. ¿Si desde el principio se hubiera apuntalado en insistir en ese escenario de concertación otra hubiera sido la historia o el MAS ya tenía trazado lo que quería?

No. Si hubiera funcionado algún nivel de concertación, hubiera funcionado para los partidos políticos. La repartija hubiera sido la misma, tal vez con participación de algún partido de oposición. Pero no le cambia exactamente el propósito y la utilización partidocrática que hacen los políticos, que hacen los partidos políticos. Y, claro, el MAS la tenía muy clara, en la medida en que ese pacto que se logró el 2008, cambiando lo que se proyectó en la Asamblea Constituyente, finalmente ha derivado en que ellos teniendo los dos tercios, claro, no tenían por qué estar concertando, por qué hacer funcionar ninguna comisión porque solitos llegaron a preseleccionar a los magistrados en dos elecciones consecutivas y se sacaron pues “la lotería”.

Sin mucho esfuerzo se han repartido los magistrados y nos hicieron creer en las elecciones judiciales que nosotros íbamos a elegir al ir a votar. Es decir, doble estafa.

El MAS acaba de aprobar nuevamente el reglamento y la oposición señala que “el remedio es peor que la enfermedad” ¿A qué atribuye que el MAS avance, como caballo cochero, con las judiciales pese a que en dos oportunidades los electores votaron mayoritariamente nulo y blanco?

Pero no le interesa al MAS cómo se elige, porque eso es lo que menos le interesa. Van a tratar de forzar una elección en la Asamblea Legislativa, no sé cómo harán. Quieren llegar a la elección, porque no les interesa si el voto blanco o nulo. El voto blanco y nulo es mayoritario, pero no sirve para nada, porque lo que valen son los votos válidos, y eso es lo peor.

Es decir, no les interesa la legitimidad que pudieran tener los magistrados que pueden ser elegidos con el 1% de los votos, porque no creen en un diseño que lo han transformado, lo han trastocado y definitivamente les interesa muy poco que otra vez con seguridad vamos a tener que ir a votar blanco y nulo, pero ya es un ejercicio estéril, porque no sirvió para nada y van a elegir nomás con un voto magistrados azules seis años más los tendremos haciendo tropelías; y los responsables de eso son la Asamblea Legislativa Plurinacional de hoy día, el gobierno de Luis Arce Catacora y una oposición que realmente no tiene condiciones para enfrentar esto que se nos viene encima.

Van a forzar un proceso electoral. No estoy seguro cómo lo harán, porque como no tienen ahora los dos tercios para imponer el listado, porque para eso necesitan dos tercios. Hasta ahora pueden aprobar reglamento en las comisiones y demás, pero ya tienen que ir a la Asamblea para aprobar el listado, la preselección y eso no sé qué estarán pensando. Cómo estarán queriendo llegar, comprarse opositores, no sé qué harán, pero está claro que ellos van a seguir en este intento de mantener el esquema y tener una lista de preseleccionados con las maniobras que sean del caso y llegar nomás a una elección.

¿Usted cree que el MAS está con la espalda política como para soportar una eventual derrota de los votos blanco y nulos para lograr imponer una “renovación” de las cúpulas judiciales” a su modo?

Ellos no conciben la derrota. Todo lo contrario. Para ellos es un gran triunfo, porque han logrado elegir a sus magistrados. Ellos no leen una derrota. ¿Cuál derrota? Porque al final van a elegirlos. Eso es lo que pasó en 2011 y ellos no leen eso como una derrota, sino más bien como una victoria, porque al final se salieron con la suya.

Ahora que eso en el imaginario colectivo, nosotros nos alegremos, estas victorias pírricas que tenemos de cuando en cuando, nos alegramos de que el voto blanco y nulo haya vencido para qué, porque ellos lograron nomás elegir a sus magistrados y eso para ellos es victoria. Les interesa un pepino como queda la democracia, que el voto nulo sea mayor, que el voto blanco... Para ellos eso es una maravilla, porque lo que ellos quieren es elegir de la manera en cómo han estado eligiendo y para ellos va a ser un triunfo.

Ellos no tienen esta lectura democrática de la pérdida de legitimidad. Si tienen la espalda o no tienen es lo que menos interesa. Suficiente con que vayan a las elecciones, ahí no interesa ya si el voto nulo o blanco gana, porque ellos van a salir con la suya. Van a volver a elegir, con un voto, no importa, porque no les interesa la democracia, no les interesa las formas. Lo que quieres es el resultado y el resultado es tener magistrado subordinados otra vez más por seis años consecutivos.

Una de las conclusiones a las que arribó en el libro es que “es preciso llevar adelante un gran debate nacional sobre la pertinencia de impulsar una reforma constitucional que modifique el sistema de preselección” ¿Tras más de 10 años qué piensa al respecto?

Hay que seguir apostando a eso. Yo creo que tarde o temprano, la gente va a empezar a reaccionar. Yo creo el Gobierno a lo que pudiera estar jugando es a cansar a la gente, pero la gente puede llegar a un cabreamiento que no ha tenido en décadas pasadas y que definitivamente esté pensando en otros escenarios que obliguen a una profunda reforma, que no solamente ya cambie el sistema de preselección, porque ya no es suficiente así como están las cosas, tiene que haber un cambio profundo de todo lo que ha significado la marcha de la democracia.

Por ejemplo, cambiar las reglas del juego de esta democracia directa y participativa que ha nacido muerta y hoy día la iniciativa de los abogados independientes lo está demostrando una vez más. Ha sido toda una estafa esto de la democracia y participativa que como digo nació muerta en la Constitución, porque se le pone tantas trabas, que no hay una sola iniciativa legislativa ciudadana, no hay posibilidades de impulsar realmente mecanismos de referéndum, de revocatoria.

Es decir, los institutos de democracia directa y participativa quedaron en nada. A eso hay volver a apuntar, qué lindo sería que el voto blanco, por ejemplo, tenga validez, que sea un voto válido, donde la gente realmente le apueste en serio a una opción. El blanco debería ser una opción electoral para reforzar el sentimiento ciudadano, creo que ahí podríamos avanzar en cuando a democracia directa y participativa que ha quedado en nada, que ha quedado en los papeles.