Meta, casa matriz de Facebook, desmanteló 1.600 cuentas falsas en Bolivia que estaban vinculadas con el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Estos perfiles eran usados para difundir mensajes oficialistas, desacreditar a opositores y tenían dos millones de seguidores. El Ejecutivo preguntó cuáles fueron los criterios de selección.

“Se trató de esconder quién estaba detrás de esto, pero nuestra investigación encontró vínculos con el Gobierno cubano”, explicó Ben Nimmo, líder global de Inteligencia sobre Amenazas de Meta, en una videoconferencia con la AFP.

El experto explicó que las redes operaban de forma independiente y sus contenidos llegaron a cientos de miles de personas antes de ser desbaratadas, tras una investigación interna que concluyó en el cuarto trimestre de 2022. “El caso boliviano involucró a poco más de dos millones de cuentas que seguían a las páginas”, precisa la nota.

La investigación llevó a nexos con el Gobierno de izquierda, con el partido oficialista MAS tras su regreso al poder en 2020 y un grupo autodenominado “Guerreros Digitales”, precisó. Estas cuentas se operaban desde “búnkeres” en La Paz y Santa Cruz.

“Coordinaron sus esfuerzos para usar cuentas falsas, publicar apoyo al Gobierno boliviano y criticar y acosar a la oposición”, señaló David Agranovich, director de Disrupción de Amenazas, también en la conferencia. Meta dijo que no presentó estos datos al Gobierno de Bolivia porque halló que estaban “vinculados” a estas actividades.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, cuestionó que no se hubiera informado al Gobierno de esta situación. “Si van a hacer este tipo de declaraciones, mínimamente debieron hacer las consultas correspondientes a un gobierno electo democráticamente, para ver si existen o no vínculos con instancias de nuestro Gobierno nacional”, afirmó.

En su criterio, en general, en todas las redes sociales, la población, tanto en Bolivia como en el mundo, se debería exigir a las plataformas virtuales como Facebook que haya más transparencia respecto con lo que sucede en esos espacios virtuales.

“Creo que es importante que se pueda instalar el debate de la transparencia, ya que, sin lugar a dudas, las redes sociales han pasado a tener un protagonismo, no sólo en temas de información, sino en temas de definición, de agendas políticas, en temas que tienen que ver con conflictos sociales a nivel nacional y en el mundo”, sugirió.

No obstante, la autoridad comentó que llama la atención que Facebook se refiera “misteriosamente” a dos gobiernos de izquierda porque el estudio también incluyó a Cuba. “Por lo tanto, surge la duda de cuáles son los criterios que usaron para llegar a la conclusión emitida en su informe. (...) Ojalá que se dé un debate y esto es una exhortación a Facebook, más allá de lo que declare misteriosamente en relación a dos gobiernos de izquierda. Digo misteriosamente, porque realmente habría que preguntarse cuáles son sus criterios por los que ha llegado a esa conclusión y a ese tipo de informes”, dijo Prada.

A principios de mes, algunos funcionarios del Gobierno denunciaron que eran obligados a apoyar las actividades de las autoridades nacionales. “Estaba sentado en mi escritorio cuando me llegó un papel bond con unas letras grandes que decía: ‘Por favor, debe compartir y reaccionar a las publicaciones de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram de los siguientes: Página del Presidente Luis Arce, del Vicepresidente David Choquehuanca, Ministros y Viceministros’. La hoja no tenía ningún sello ni firma, pues no podían arriesgarse a escándalos” declaró un funcionario en esa oportunidad.

La circular fue entregada a sus compañeros de trabajo con total discreción, sin importar si eran ingenieros, licenciados, informáticos y choferes, etc. “La instructiva iba para todos bajo la advertencia de sanciones a quienes la incumplan y, a pesar de que no tenía rúbrica ni remitente, tenía carácter de instructivo oficial que viene desde la Presidencia, o al menos eso era lo que decían”, contó

Cuba

En el caso de Cuba, que por décadas fue uno de los países menos conectados del mundo, Meta desactivó 363 cuentas de Facebook, además de 270 páginas y 229 grupos, así como 72 de Instagram. La operación abarcó otras redes sociales como YouTube, TikTok y Twitter.

En la operación en Cuba Meta identificó dos brazos, según AFP. El primero fue denominado como “porristas falsas” por Nimmo: “cuentas básicas falsas para compartir y dar ‘Me gusta’ al contenido del Gobierno”.

El segundo, “más elaborado”, pasaba por la creación de identidades irreales “para publicar críticas a opositores al Gobierno” en la isla y en el extranjero.