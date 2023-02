El Gobierno cierra la puerta a la amnistía para presos políticos; Facebook desmantela una red de 1.600 cuentas falsas; y Apaza dice que seguirá luchando por Adepcoca: Página Siete le presenta algunas de las noticias más relevantes a esta hora:

- El Gobierno cierra la puerta a la amnistía para presos políticos

A horas de que se cumpla el plazo para que el presidente Luis Arce dicte amnistía a los presos políticos y ante el riesgo de que se plantee su revocatorio, el Gobierno y diputados del MAS rechazaron el “perdonazo” a ese grupo de detenidos. Activistas y abogados dicen que desde enero 57 personas fueron arrestadas y el número global subió a más de 240.

- 364 días de muerte y dolor: Ucrania dice que resistirá la invasión rusa

“No nos hemos quebrado. Hemos superado muchas pruebas y triunfaremos. Pediremos cuentas a todos los que trajeron este mal y esta guerra a nuestra tierra”, afirmó Zelenski. La resistencia ucraniana a la invasión contó con un fuerte respaldo militar y financiero de las potencias occidentales, que ayer urgieron al Fondo Monetario Internacional la puesta en marcha de un nuevo paquete de ayuda.

- A pesar de sus dificultades, Apaza dice que seguirá luchando por Adepcoca

“Dios me va a dar fuerza para curarme, él sabe lo que están haciendo aquí conmigo, voy a luchar, hermanos, por Adepcoca he dado todo”, expresó con mucha dificultad el dirigente cocalero César Apaza en exclusiva a Página Siete. Postrado en una de las camas de la unidad de emergencias del Hospital de Clínicas, trata de vencer la tartamudez que sufre desde hace nueve días, la impotencia y su indignación le provocan ataques de llanto, pero sus lágrimas solo brotan de un ojo, el izquierdo, el lado del cuerpo que no padece parálisis.

- ¿Cómo funcionará el hospital móvil del Gobierno para atender casos de dengue?

En Santa Cruz los hospitales de tercer nivel colapsan. Debido a ello, el Gobierno implementó el Hospital Móvil Contra el Dengue que se instaló en la zona del Plan 3.000. ¿Pero qué capacidad tendrá? ¿Qué casos se atenderán? Los médicos critican ese centro de salud.

- Facebook desmantela una red de 1.600 cuentas falsas

Meta, casa matriz de Facebook, desmanteló 1.600 cuentas falsas en Bolivia que estaban vinculadas con el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Estos perfiles eran usados para difundir mensajes oficialistas, desacreditar a opositores y tenían dos millones de seguidores. El Gobierno preguntó cuáles fueron los criterios de selección.

- Producción de gas y líquidos cayó a los niveles más bajos desde 2006

La producción de líquidos en 2022 cayó a su nivel más bajo desde 2006 y alcanzó los 37.000 barriles día, mientras que la producción de gas natural descendió a 41,3 millones de metros cúbicos día (MMmcd), según los datos expuestos por el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armín Dorgathen, en la audiencia de rendición pública de cuentas final del sector hidrocarburos.

- La Paz tiene 3 años para industrializar la basura y la licitación se declaró desierta

El alcalde paceño Iván Arias lanzó el 16 de julio del año pasado la licitación para la industrialización de la basura, pero quedó desierta. Las empresas no consideraron atractiva la propuesta municipal y ahora la comuna prepara una nueva convocatoria. El burgomaestre tiene tres años para arrancar con este proyecto antes de que el relleno sanitario de Sak’a Churu llegue al 100% de su capacidad.