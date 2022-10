Falta de combustible arriesga la producción de los alimentos

Las filas y escasez de gasolina y diésel se agudiza en Santa Cruz y arriesga la producción de alimentos porque YPFB sólo llega a 10 de las 82 estaciones con el combustible que logró sacar en cisternas de la refinería de Palmasola.

Luego de llegar a un acuerdo con los sectores movilizados, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) despachó la madrugada de ayer camiones cisterna desde la Planta de Almacenaje de Palmasola, informó el presidente de la petrolera estatal, Armin Dorgathen Tapia.

La petrolera del Estado lamentó la “actitud vandálica de grupos que responden al Comité Pro Santa Cruz que protagonizaron una situación extrema al lanzar juegos pirotécnicos y bombas molotov en inmediaciones del complejo de YPFB”.

Sin embargo, no se pronunció sobre el otro bando que es el que impide la salida de combustible para el abastecimiento de todo el departamento cruceño.

Para la empresa pública, este escenario puso en riesgo la seguridad de las personas e instalaciones de YPFB, así como de los vecinos de la zona. Las imágenes difundidas por medios televisivos muestran un enfrentamiento de ambos bandos.

Yacimientos informó que en un trabajo coordinado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Asosur Santa Cruz y la Policía Boliviana, los camiones cisternas cargados con diésel oil y gasolina fueron destinados a 10 estaciones de servicio, que son Apaza, Dicor, Refrigas, Virgen de Cotoca, Guayacan, Dávila, Vergara, Bioceánica, El Palmar y La Chorrera.

“En un esfuerzo coordinado continuamos nuestra labor operativa de abastecer con combustibles líquidos a la población del departamento de Santa Cruz. A las cuatro de la madrugada de este domingo salieron cisternas desde el complejo de YPFB”, manifestó el funcionario de la compañía petrolera.

Dorgathen pidió a los sectores movilizados deponer actitudes a fin de evitar mayores complicaciones en el abastecimiento de combustibles líquidos y GLP en el departamento de Santa Cruz.

El primer vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, infomó que al norte de Santa cruz se está en plena cosecha de invierno y se prepara la siembra de verano, y toda esa planificación se altera por la falta de combustible en la región oriental.

“El sector más sensible es el de azúcar, no concluyó aún la campaña de zafra de caña, eso esta paralizado porque aunque se pueda garantizar combustible, no se puede llegar hasta las industrias por los cercos”, dijo.

Tampoco se puede llegar a los centros de entrega a las industrias de oleaginosas con la cosecha de soya y se está en el inicio de la campaña de verano que se ve alterada por la falta de diésel.

Con este problema y las restricciones a las exportaciones de azúcar y carne, Farah advierte que la producción disminuirá.

La CAO invitó a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo a dialogar en Santa Cruz con la institución, ganaderos y cañeros sobre el abastecimiento, exportaciones y los problemas de falta de combustible.

El dirigente del transporte pesado, Juan Yujra, señaló que las cisternas de YPFB sólo llevan el combustible a los surtidores estatales y no se vende a nadie.

En la puerta de refinería permanece gente afín al MAS con el cerco. “Metieron 30 cisternas y solo salieron 10. Como está paralizada la ciudad, no se necesita, pero sí en las provincias donde los agricultores están en época de siembra. Ni la Policía tiene gasolina. Los cívicos dejaban pasar alimentos y combustible, pero con el cerco de los afines al Gobierno no se deja ahora”, subrayó el dirigente Yujra.

El gerente de IBCE, Gary Rodríguez, calificó de “cavernario y salvaje” el cerco a Santa Cruz, porque eso no está permitido ni siquiera en situación de guerra. “El derecho internacional ordena a precautelar a la sociedad civil y no se puede coartar circulación de alimentos, medicamentos y asistencia médica”, puntualizó Rodríguez.