Falta de maíz genera escasez y el pollo llega con bajo peso

La falta de maíz golpea al sector avicultor, hay escasez, la carne de pollo llega a los mercados con menor peso y el precio se disparó como consecuencia del cerco al departamento de Santa Cruz por quienes se oponen al paro cívico.

El vicepresidente de la Asociación de Avicultores (ADA) de Cochabamba, Iván Carreón, informó que desde hace 10 días no llega maíz ni soya desde Santa Cruz para el sector avicultor en el departamento del Valle.

El problema es que los avicultores pequeños y medianos no pueden almacenar granos por más de una semana, ya que no cuentan con silos, por lo tanto, son los más perjudicados por el conflicto en el oriente.

Como falta alimento, muchos productores se vieron obligados a interrumpir el ciclo de crecimiento natural y de engorde de las aves y venden el pollo por debajo de su peso normal.

“Se está entregando pollo más pequeño, pero no es porque estén enfermos, sino porque los avicultores ya no tienen alimento y se ven obligados a vender por debajo del peso al que habitualmente entregan. Se entrega con un peso de un kilo 700 gramos a un kilo 800 gramos por falta de alimento, por debajo ya no se puede”, indicó.

Carreón sostuvo que cada día el sector avicultor afiliado a ADA Cochabamba, que aglutina a 105 productores, necesita 1.033 toneladas de maíz. Esto aumenta en un 30%, si se toma en cuenta a los otras asociaciones avícolas del departamento.

Cochabamba abastece el 40% de la demanda nacional de carne de pollo, en especial a las regiones del occidente. El consumo en Bolivia es de 17 a 18 millones de pollos cada mes.

El ejecutivo indicó que en estas fechas el sector recibe en las granjas pollito bebé para que vayan creciendo y puedan estar listos para atender la demanda en las fiestas de fin de año, cuando la demanda crece en 30%.

El problema es que con el cerco al departamento de SantaCruz, las granjas están vacías y se prevé por este problema una menor oferta para Navidad.

En una semana se podrá conocer con mayor exactitud cuánto será la oferta que tenga Cochabamba para fin de año.

El presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor), Mario Moreno, informó que hace 10 días que no pueden llevar el maíz y sorgo a Cochabamba y otras regiones del país, por los conflictos sociales.

Explicó que cada año el sector avícola demanda unas 100 mil toneladas de maíz, el porcinocultor 50.000 toneladas, el lechero 20.000 toneladas. Son entre 200 mil y 250 mil toneladas que consume el sector productivo.

De acuerdo con Moreno, el sector avícola elabora el alimento balanceado con un 80% de maíz y el resto sorgo. El porcinocultor emplea un 50% de maíz y el ganadero un 40% maíz y al menos un 60% de sorgo.

En los mercados de La Paz la carne de pollo escasea desde la anterior semana. Hay menor oferta, los pollos son más pequeños y el precio del kilo aumentó.

La carne de pollo que hace algunas semanas se vendía en 14,50 a 14,80 bolivianos el kilo, ahora está en 17, 18 bolivianos e incluso 20, según un recorrido por diferentes mercados. Una ama de casa se quejó porque compraba un pollo en 37 bolivianos y ahora cuesta 43 bolivianos.

Otro de los sectores golpeados por el cerco es el de los productores de banano del trópico de Cochabamba, que hasta el pasado viernes ya reportaba pérdidas de 11,2 millones de dólares, ya que no pueden sacar la producción al mercado argentino.

El presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, informó que sólo los primeros dos días de bloqueo se perdieron 450 toneladas de banano en la mejor temporada del año de la producción.

Añadió que 100 camiones que llegaron de Argentina ya no pudieron salir con la producción de banano por los bloqueos y el mayor riesgo es que se puede perder el mercado de ese país.

De octubre a diciembre es la mejor época, ya que se cosecha entre 220 y 250 toneladas del fruto y son 22 camiones que salen cada día, una industria que ahora está paralizada.