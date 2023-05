“Esta es una lucha por la democracia y para que no se instale una dictadura. El último golpe no se lo ha dado solo al gobernador, ha sido a todo un pueblo porque con ello se lleva el 55% de los votos en Santa Cruz”, manifestó el hijo de la autoridad departamental, Luis Fernando Camacho Parada.

Las personas se concentraron en la zona del monumento del Cristo Redentor, en el segundo anillo de la capital cruceña, y recorrieron las calles hasta la plaza 24 de Septiembre, donde realizaron un mitin de protesta.

Durante la moilización, activistas hicieron un recuento de los perseguidos políticos y luego señalaron seguiràn en la lucha por justicia en Santa Cruz.

“Soy de familia humilde y no tengo color político, nunca he ejercido un cargo público, mi delito fue expresarme en contra del Gobierno, por lo cual un ministro me demandó por cinco delitos, en los que no tenía nada que ver”, indicó la activista Lilibeth Coímbra.

Por su parte, Ana Carola Vasquez, madre de Oswaldo Erwin Sánchez Vásquez, vicepresidente interino de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) del Plan Tres Mil que acaba de recibir detención domiciliaria, pidió justicia por su hijo.

“He sido una madre maltratada, golpeada por el derecho de defender a su hijo. Mi hija fue detenida por defenderme de un policía que me golpeó. No me tomaron en cuenta los golpes que tuve. Solamente de un policía que tuvo un rasguño, (por eso) estuvo mi hija dando declaración en el Palacio de Justicia”, indicó.