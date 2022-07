Familiares de jóvenes detenidos llaman a vigilia y anuncian huelga de hambre

“Nosotros hemos convocado a una vigilia totalmente pacífica, vamos a estar sentados en la plaza de San Pedro, no vamos a provocar nada a nadie, no vamos a salir a marchar, simplemente vamos a estar en una vigilia de paz, pidiendo que se cumplan las leyes, no nos vamos a enfrentar, porque la violencia no es la cultura de estos movimientos, somos un sector de paz por eso vamos a llevar banderas blancas”, dijo a Página Siete Digital Juan Carlos Rodríguez, padre de uno de los detenidos.

Asimismo, señaló que los familiares de los jóvenes están dispuestos incluso a instalar una huelga de hambre en caso de no ser escuchados.

“Como cualquier padre, como cualquier madre defiende a sus hijos, vamos a defender con uñas y dientes a nuestros hijos, pero no solo vamos a que se haga justicia con nuestros hijos, sino con Bolivia, con los jóvenes detenidos que han salido a las calles y han luchado por una Bolivia libre, equitativa, y que el Estado, las autoridades policiales de Gobierno no pretendan callarnos la boca”, manifestó Rodríguez.

El padre denunció que las pruebas contra los jóvenes fueron “montadas” y dijo que se demostró que hubo militares infiltrados en la marcha del pasado 21 de julio.