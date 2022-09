Fejuve de El Alto llama a Quintana persona no grata

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto declaró ayer “persona no grata” al exministro Juan Ramón Quintana, que el fin de semana llamó a la urbe alteña “cueva de gringos y europeos”. La alcaldesa Eva Copa, el exdirigente Roberto de la Cruz y otros sectores tildaron de “cobarde” a la exautoridad.

“En 2019 (durante la crisis social) en vez de defender la democracia se ha escapado y se ha cobijado como rata en una embajada. Declaramos a usted (Quintana) persona no grata para El Alto y en los próximos días tendremos ampliados donde determinaremos qué acciones tomaremos contra este señor que melló la dignidad de los alteños”, aseveró Fernando Rivero, presidente de una de las Fejuves.

El sábado, durante un encuentro con sectores sociales en Cochabamba, Quintana se estrelló contra la ciudad alteña. “El Alto se ha convertido en la cueva del financiamiento de los europeos y de los gringos para dividir El Alto y para fragmentar políticamente El Alto”, indicó.

Copa y De la Cruz

La alcaldesa Copa fustigó duramente las afirmaciones del exministro Quintana a quien calificó de “cobarde”, por haber huido en 2019.

“Le quiero decir a este señor que no venga a hablar de El Alto, porque es el primer cobarde que ha escapado. Nosotros los alteños nos hemos quedado a dar la cara pese a estar militarizados; no hemos ido a buscar hospedaje en la Embajada de México. Cuando quiera hablar de El Alto, primero piénselo bien, no nos provoque”, enfatizó.

Al referirse a las declaraciones de que esa urbe es una “cueva de gringos y europeos”, por la ayuda internacional que recibe ahora la ciudad, Copa añadió: “Si los europeos y norteamericanos quieren invertir en nuestra ciudad, que vengan a invertir, porque necesitamos financiamiento”, enfatizó.

Otra persona que también calificó de “cobarde” a Quintana fue el exdirigente Roberto de la Cruz: “Machito cuando está en el poder, pero cobarde cuando grita de lejos en ofensa de la ciudad de El Alto. El único que se sabe de cuevas es Juan Ramón Quintana, quien en 2019 se ha ocultado en una cueva de la Embajada de México”, complementó.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal de El Alto, Rogelio Maldonado, criticó también las declaraciones de Quintana. “Estos señores (exautoridades) han escapado como ratas, se han escondido como ladrones y realmente es una pena escucharlo (a Quintana), a este tipo de gente que no tiene ninguna moral para hablar”, señaló el concejal.