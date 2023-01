Felcv acusa por daños a abogados de Camacho

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Julio Larrea, acusó a los abogados del gobernador Luis Fernando Camacho de causar deterioros en sus oficinas. Dijo que pedirá las imágenes a los medios y tomará “las acciones que el caso aconseje”. El viernes, los profesionales intentaron presentar una denuncia de acoso sexual por hallar una cámara espía en las celdas de la autoridad.

“Las víctimas son nuestra prioridad. Sin embargo, en la forma que han llegado -estaba recibiendo informes- habían roto una puerta, estaban acompañados de la prensa y obviamente eso es un reflejo de cómo han actuado. Los funcionarios están haciendo su parte, habían agredido, han gritado e insultado”, declaró el uniformado en un contacto telefónico con Unitel.

Por esta razón el uniformado dijo que va a “pedir” las imágenes de los medios de comunicación “para tomar las acciones que el caso aconseje”.

El viernes por la tarde, la defensa del Gobernador cruceño llegó hasta la Felcv para presentar una denuncia por los delitos de acoso sexual y violencia psicológica que sufrió la esposa de Camacho y sus hijos menores de edad luego de que hallaron una cámara espía en la celda de la autoridad. No obstante, los policías de la unidad desaparecieron de sus escritorios y no recibieron la denuncia, hecho que indignó a los abogados. Durante dos horas, los juristas trataron de presentar la denuncia, pero los policías les mandaban de una oficina a otra. Al respecto, Larrea aseguró que “tengo entendido de que el tipo penal no se adecuaba y de acuerdo a eso vamos a informar, sin duda, por los canales correspondientes”.