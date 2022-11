Fernández a comité y al Gobierno: “Ya pues, carajo, pongan orden”; Branko pide su renuncia

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, no pudo evitar expresar su frustración ante el conflicto en la urbe cruceña y “carajeó” ayer a los líderes cruceños y al Gobierno por no sentarse a dialogar. En respuesta, el exministro Branko Marinković pidió su renuncia.

“Han subido 20%, 30% los precios, no hay combustible, nosotros vemos la basura por todos lados (...) ¿Qué es lo que quieren? ¿Matar a nuestra gente? Ya les he dicho eso a los líderes de Santa Cruz y al Gobierno nacional. Ya pues, carajo, pongan orden, es su obligación. Ya está bueno que jueguen con la vida del pueblo”, manifestó en entrevista con No Mentirás.