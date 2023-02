Al menos 870.000 bolivianos gastó el Ministerio de Culturas en el festejo del “Día del Estado Plurinacional”, que se efectuó el pasado 22 de enero en plaza San Francisco. Ese monto es lo que se pagó para la contratación de cuatro grupos y para la tarima y el equipo de sonido. La cifra no contempla estadía ni pasajes.

El primer contrato fue firmado el 20 de enero, entre el director de Asuntos Administrativos del Ministerio de Culturas, Adolfo César Silvestre Hurtado, y Sebastián Mario Conde Valdez, para la presentación del grupo Awatiñas, por la suma de 35.000 bolivianos.

El segundo contrato fue suscrito, también el 20 de enero, entre Silvestre y Gonzalo Hermosa Camacho, para la presentación del grupo Chila Jatun, por la suma de 35.000 bolivianos.

El tercer contrato fue rubricado el 20 de enero, entre Silvestre y Kevin Ernesto Yucra Rodríguez, para la presentación del grupo Maroyu, por el monto de 60.000 bolivianos.

El cuarto contrato fue firmado el 20 de enero, entre Silvestre y la gerente propietaria de JEA Producciones, Clara Antonia Avilés Choque, para el servicio de pantallas, sonido y escenario, por un costo de 40.000 bolivianos.

El monto mayor que se erogó, según los documentos revisados, es la contratación del grupo chileno Inti Illimani, por la suma de 700.000 bolivianos. El contrato fue firmado el 18 de enero entre Silvestre y Juan Carlos Nemtala Ballón, representantes de la agrupación.

Oposición y oficialismo

El diputado de Comunidad Ciudadana Marcelo Pedrazas cuestionó que en un contexto de crisis económica se haga gastos para “conmemorar un Estado Plurinacional corrupto”. Señaló que no existe promoción cultural en el país, porque se priorizan recursos para actividades superficiales.

“No se invierte en la cultura. Con seguridad, en este tipo de festejos, las coimas van y viene, lo vamos a fiscalizar. Gastan en eventos absurdos, es una muestra de la pésima gestión de la ministra (Sabina Orellana), que no prioriza la reactivación de centros culturales y museos, entre ellos la Sombrerería y el Centro de Cine. El Ministerio de Culturas es la caja chica para las fiestas del Gobierno”, aseveró.

El diputado del Movimiento Al Socialismo Rolando Cuéllar, del ala renovadora, dijo que prefiere no opinar del tema, mientras “no tenga documentación”. Indicó: “al no conocer el tema, prefiero no opinar sobre la organización del evento”.

Página Siete Digital se contactó con el Ministerio de Culturas para tener su versión sobre este asunto. Desde ese despacho informaron que la ministra Sabina Orellana está en una reunión. Adelantaron que darán una respuesta sobre este tema.