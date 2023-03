“Tal como es de conocimiento público y nacional, durante los dos últimos años hemos venido asesorando en distintos asuntos legales al Gobernador Luis Fernando Camacho Vaca. Empero, durante las últimas semanas nuestro trabajo se ha visto obstaculizado por la injerencia de terceros y abogados que no son parte de esta firma cuales impiden realicemos una defensa apropiada”, se lee en el comunicado que emitieron esta jornada.

El bufete Camacho & Ledezma dio a conocer este viernes que deja de patrocinar al gobernador Luis Fernando Camacho, a causa de que “injerencia de terceros y abogados” que no son parte de la firma de juristas.

“Nosotros siempre damos todo por nuestros clientes y tener a terceras personas que no conocemos, que no son parte de esta firma y que, además, influyen en la estrategia legal, perjudica el trabajo y eso no puede pasar si queremos una defensa idónea”, aseguró el abogado.