“500 metros antes de llegar al domicilio (de Camacho) nos intercepta una vagoneta, de ahí bajan personas con metralletas y directamente se vienen a golpear los vidrios (...). El doctor (Camacho) se bajó, lo tiran al piso, lo enmanillan”, detalló Graciela Ortiz, asistente del gobernador.

Al respecto, Mejillones aseguró no tener información sobre algún tipo de exceso por parte de los efectivos y afirmó haber conversado con el propio gobernador, quien no presenta lesiones.

“No tengo ninguna información respecto a cómo ha sido la forma de la ejecución de ese mandamiento de aprehensión. Sin embargo, se nos ha hecho conocer el acta, he tenido una entrevista con el señor Luis Fernando Camacho y me ha indicado que no ha pasado una situación mayor. Él está en un estado de salud estable (...) no tiene ningún tipo de lesiones. No tenemos denuncia de que hubiera existido algún tipo de abuso por parte de los funcionarios policiales”, subrayó.

Finalmente, en contradicción con lo relatado por testigos durante el operativo, que afirmaron que no se les mostró ninguna orden de aprehensión antes de llevarse a la autoridad, el fiscal sostuvo: “Se le ha exhibido ayer al abogado, el mismo señor Camacho Vaca ha señalado que ha firmado el acta de mandamiento de aprehensión y está dentro del cuaderno de investigación”.

Actualmente, Camacho se encuentra en la sede de Gobierno a la espera de su audiencia de medidas cautelares (aún sin fecha). En la imputación formal, la Fiscalía solicitó seis meses de prisión preventiva en Chonchocoro para el gobernador.