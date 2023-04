El expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar; y el vicerrector Reinerio Vargas fueron citados a declarar, en calidad de denunciados, por los 36 días de paro por el censo en Santa Cruz. Deben presentarse ante la Fiscalía el jueves 13 de abril en distintos horarios.

Al respecto, un parlamentario de oposición observó que el Gobierno active la “persecución política” por el paro cruceño, mientras que los docentes universitarios advirtieron con organizar movilizaciones por lo que consideran que es un atropello.

El documento del Ministerio Público precisa que los delitos por los que se acusa a los líderes cruceños son resoluciones contrarias a la Constitución, atentados contra el Presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra las mujeres, racismo y discriminación, según consta en las citaciones.

Además, se agrega atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y el delito de terrorismo.

La toma de sus declaraciones está programada para el jueves 13 de abril, primero con Vargas, a las 9:15; luego está convocado el rector Cuéllar para las 9:30, y el extitular cívico Calvo para las 9:45, todos en dependencias del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción, que funciona en el módulo policial de la zona del Plan 3.000.

La Fiscalía advierte que en caso de incumplimiento se expedirá la orden de aprehensión, como dispone el Código de Procedimiento Penal vigente.

Al respecto, el vocero de la Uagrm, Manfredo Bravo, anticipó que el rector Cuéllar no podrá asistir debido a que en esa misma fecha tiene programada la visita al papa Francisco, en el Vaticano, en un viaje oficial.

“Se lo está citando con un delito que establece cosas absurdas, esto para nosotros no tiene ni pies ni cabeza. El rector está en un viaje oficial, viajó a Italia por una invitación que recibió del Vaticano para una visita al Papa y que va a ser justo el día 13, si no me equivoco. Volviendo veremos la forma de resolver esta situación que justo se fijó para la misma fecha”, afirmó Bravo, citado por el canal Gigavisión.

También confirmó que el mismo día están convocados el vicerrector Vargas y Calvo.

Por su parte, Cuéllar indicó que está citado en calidad de denunciado por una serie de delitos, por haber luchado por la realización de un censo “oportuno y transparente” en 2023.

“He sido oficialmente citado a prestar mi declaración informativa el día jueves 13 de abril a las 9:30, en calidad de denunciado, por una serie de delitos que el señor Juan Marcelo Mayta, afín al partido de Gobierno, ha interpuesto en contra de mi persona y otras autoridades, por haber luchado por un justo derecho (...). La justicia en nuestro país está podrida. Se persigue a los que piensan diferente, se coarta el derecho al disenso”, publicó el rector Cuéllar en su cuenta en la red social Facebook.

Las citaciones que emitió el Ministerio Público fueron cuestionadas por el senador de Comunidad Ciudadana (CC) Rodrigo Paz, quien cuestionó que el Gobierno active la “persecución política” y que es un hecho que se debe denunciar.

“Cuando un gobierno pierde la razón de la institucionalidad de la democracia, el pueblo le pierde el respeto y estamos en un momento difícil. Las señales que da el Gobierno, de persecución a diferentes regiones, en este caso Santa Cruz, evidentemente hacen que el pueblo siga con su lucha por la democracia del país. Es una injusticia lo que están haciendo y hay que denunciarlo”, afirmó Paz, citado por ANF.

Asimismo, el dirigente Rogelio Espinoza, de la Federación Universitaria de Profesores (FUP), de esa instancia académica, advirtió con asumir medidas de presión en defensa de ambas autoridades universitarias.

“Vamos a estar atentos y nos vamos a movilizar, tanto el sector docente tanto como con los estudiantes y toda la institución, porque se trata de una autoridad que simplemente ha defendido los intereses del departamento y de nuestra institución, y, obviamente, no podemos dejarlo solo”, afirmó Espinoza en contacto con la prensa cruceña.

En noviembre del año pasado, el dirigente Marcelo Mayta, de la COR El Alto, presentó acusaciones en contra del gobernador Luis Fernando Camacho y otros líderes cruceños luego del paro de 36 días que se realizó en el departamento de Santa Cruz.