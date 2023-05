El secretario general calificó de especulaciones, las denuncias en contra de Quispe. “No estigmaticen, no calumnien a la autoridad, a quien quisieron dañar su imagen y las 20 provincias no van a permitir que se descabece a la Gobernación”, complementó Callisaya.

La defensa de Danitza P.L. informó este jueves que no pudo llegar a la Fiscalía porque desde la mañana fue amedrentada y amenazada. Pero esta situación ocurre desde el miércoles, cuando la joven manifestó públicamente que recibía amenazas.

“Me siento perseguida. Hay mujeres que pasan por mi lado diciéndome un montón de cosas. Me siento perseguida. Incluso me han dicho que me iban a linchar. Yo pido al presidente (Luis) Arce, al hermano David Choquehuanca, pido justicia, justicia. No es justo todo lo que me está haciendo esta persona, al ver que tiene poder se sienten que tiene todo”, dijo la denunciante de rodillas y en medio de lágrimas.