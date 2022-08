Fiscalía imputa a diputada opositora por un “arañazo” a legislador del MAS

“El día lunes he sido notificada en mi domicilio particular, en el departamento de Santa Cruz, por una comisión instruida, que muy diligentemente ha ido a mi domicilio y ha dejado la notificación en mi domicilio en presencia de mi madre, lo dejaron pegado en la reja de mi casa con la imputación formal del fiscal en mi contra por el caso de Héctor Arce”, informó la diputada Añez en una conferencia de prensa.

Un examen forense certificó cinco días de impedimento para el diputado Héctor Arce. “Este recuerdo voy a tener de ella para siempre en mi vida. Esto no va cicatrizar, entonces va a tener que asumir las consecuencias de sus actos” dijo el legislador oficialista en esa ocasión.

“Se demuestra el completo abuso de poder del Movimiento Al Socialismo y el uso de influencias de este diputado Héctor Arce, porque no solo ha presentado la imputación formal el fiscal ante el juzgado sino también la denuncia que yo presente a la Comisión de Ética ha sido rechazada con argumentos absurdos”, remarcó.

Por su parte, a la diputada Añez le certificaron cuatro días de impedimento y denunció que recibió amenazas, puñetes y patadas por parte del legislador del MAS.

“Me agarra, me amenaza y me da tres puñetes en mi estómago, puñetes leves, en ese momento yo tengo una reacción (...) evidentemente en ese momento cuando yo lo agarré, él me dio una patada en mi pierna”, comentó ella en esa oportunidad.