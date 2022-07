Fiscalía imputa a Llally por nombramientos ilegales

El alcalde de la ciudad de Potosí, Jhonny Llally, fue imputado formalmente en las últimas horas por la Fiscalía Departamental por el delito de designaciones ilegales y contratos lesivos al Estado en el gobierno municipal.

“Ha sido imputado por el delito de nombramientos ilegales y contratos lesivos al Estado”, confirmó la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque.

En marzo, la autoridad del Ministerio Público habló de que recibieron cinco denuncias contra el burgomaestre potosino. No obstante, actualmente solo cursa la referida al delito de designaciones ilegales y contratos lesivos al Estado. La fiscal no quiso dar más detalles sobre la imputación formal al alcalde.

Ayer, el alcalde potosino, Llally, sostuvo que aún no fue notificado con la imputación por parte del Ministerio Público. “No tengo ninguna notificación personal, no me ha llegado ninguna imputación personal. No tengo ninguna notificación personal”, declaró a El Potosí.

La Fiscalía halló presuntos indicios de responsabilidad penal en el alcalde, que presuntamente habría realizado al menos tres contrataciones de funcionarios que no tenían el título profesional, de acuerdo con la imputación. En marzo, la fiscal Choque habló de la existencia de otro proceso contra Llally por incumplir resoluciones de amparo constitucional.

Caso ambulancias

Y mientras se anuncia un proceso contra Llally, el caso de las 41 ambulancias, en el que estuvo implicado como principal sospechoso el gobernador Jhonny Mamani, aún tropieza.

Ayer, el asambleísta departamental Osvaldo Jaime Flores anunció que el juez cautelar conminó a un fiscal a que se pronuncie sobre la situación de los coinvestigados en el caso de compra de 41 ambulancias.

Se espera que la Fiscalía se pronuncie en cinco días.