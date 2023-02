El parlamentario fue observado, puesto que señaló que no existe evidencia suficiente que acredite el mandato de Añez, cuando fue beneficiado con la norma de ampliación de cargos, en su calidad de gobernador de Pando.

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Luis Adolfo Flores, manifestó que si la expresidenta Jeanine Añez no promulgaba la Ley de Prórroga de Mandato, la norma iba a entrar en vigencia de todas formas, porque era una necesidad.

“Cuando se aprobó una ley de convocatoria y extensión de mandato, ¿quién legitimó y legalizó eso? Los legisladores, los legisladores fueron electos con el voto del pueblo boliviano y se sancionó de manera legal (...). Si (Añez) promulgaba o no, igual se iba a promulgar la normativa”, enfatizó Flores, en declaraciones a Página Siete Digital.

El legislador aclaró que la Comisión de Justicia Plural solo observó las proposiciones acusatorias, no las aceptó ni rechazó. Asimismo, agregó que los parlamentarios que integran la Comisión vieron en los memoriales que no había documentación que acredite a Añez como exgobernante, y que por eso remitieron la documentación al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que complemente.

“Aquí no estamos reconociendo ni desconociendo, necesitamos pruebas, sobre los que presupone, no podemos actuar (...). En el documento presentado no hay pruebas y fundamentación suficiente (de la presidencia de Añez)”, complementó.