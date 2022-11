Fractura del MAS llega a los golpes en la Asamblea: “Nos hemos brincado a puñetes”

La división en filas del Movimiento al Socialismo (MAS) derivó este miércoles en hechos de violencia entre sus propios integrantes al interior de la Asamblea Legislativa. El diputado Rolando Cuéllar acusó a su colega Gualberto Arispe de agredirlo y afirmó que entre ambos se agarraron a puñetes, sin embargo, también participaron otras tres parlamentarias.

“Directamente yo salgo de la conferencia prensa y Gualberto Arispe me brinca y me dijo: ‘¿Por qué estás hablando mal para mí?’, y directo me brincó. Bueno, yo también respondí. Nos hemos brincado a puñetes”, relató Cuéllar, citado por Erbol.