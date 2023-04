El secretario Político de la Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Froilán Fulguera calificó este miércoles de desconocido al exviceministro Freddy Bobaryn. Agregó que la exautoridad no sabe lo que es la “guerra fría”.

“Al joven no se lo conocía en nada, estaba en el anonimato hasta el 2020. (...) Me extraña la manera en cómo miente de que la dirección nacional a la cabeza de Evo estuvieran queriendo hacer esa guerra fría, cuando no sabe este chico qué es guerra fría”, declaró Fulguera a Página Siete Digital.

El dirigente cuestionó que se trate de hacer ver a el exviceministro como uno de los gestores del proceso de cambio, cuando durante la campaña sólo era el “chofer” o “seguridad” del vicepresidente David Choquehuanca.