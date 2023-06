La reunión del gabinete ampliado realizada este sábado en medio de denuncias de exclusión del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), concluyó con una resolución de 10 puntos en la que el presidente Luis Arce y sus ministros, además de legisladores nacionales y asambleístas supraestatales, ratificaron su militancia en este partido y advirtieron que el principal enemigo de la gestión gubernamental no se encuentra en sus filas.

La encargada de anunciar las conclusiones fue la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien fue identificada por legisladores del ala evista como la responsable de haber definido la lista de asistentes excluyendo a los legisladores masistas críticos del trabajo que realiza el gabinete.

Por ejemplo, el senador del ala evista, Leonardo Loza, denunció que fueron discriminados y dijo que ello ocurrió probablemente porque en el encuentro lo que buscaban era hallar mecanismos para continuar ocultando el narcotráfico y la corrupción.

Señaló que sólo asistió la cúpula presidencial “seguramente para seguir profundizando la protección al narcotráfico, a la corrupción y a otras cosas”. Agregó que era extraño que no dejen ingresar a los asambleístas que hicieron denuncias de corrupción contra autoridades del gobierno. Hicieron declaraciones en la misma línea otros legisladores evistas, como la senadora Lucy Escobar.

“Desde la Presidencia han dividido lo que es el MAS”, denunció la legisladora y contó que el jefe de bancada de su partido fue impedido de ingresar a esa cita “por instrucción del Ministerio de la Presidencia”.

El gabinete ampliado finalmente concluyó en la tarde con un pronunciamiento en el que también se tocó el tema del narcotráfico y corrupción, aunque la mayor parte del documento estuvo dirigido a reafirmar la militancia masista de los miembros del gobierno y a anunciar el inicio de una serie de acciones para profundizar el contacto con la población rumbo al bicentenario.

“El gobierno nacional a la cabeza de nuestro presidente Lucho y de nuestro vicepresidente David es nuestro gobierno, un gobierno del MAS-IPSP, del pueblo, de las organizaciones sociales y trabajaremos de manera conjunta entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo para garantizar que se cumpla el mandato que nos dio el pueblo boliviano en las calles y en las urnas el año 2020”, se lee en el primer punto.

En la última semana, el expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, puso en duda que el gobierno continúe representando a su partido y, en paralelo, la dirigencia masista anunció un congreso en el que se analizará la militancia del presidente Arce.

El segundo punto del pronunciamiento del gabinete ampliado anuncia que quienes lucharon “junto al pueblo para recuperar la democracia” en 2019 (Morales no estuvo en el país) continuarán con su tarea de reconstrucción del Estado.

“Quienes luchamos junto al pueblo para recuperar nuestra democracia defenderemos lo que costó luto y dolor a muchas familias bolivianas, avanzando a paso firme en la reconstrucción de nuestra patria, en la consolidación de nuestro Estado plurinacional de Bolivia y en la profundización de nuestra revolución democrática y cultural, un proyecto político que es del pueblo y para el pueblo”, se lee en el documento.

En el noveno punto, rechazan los intentos “internos y externos” de desestabilización del gobierno, aunque aclaran que el principal enemigo no se encuentra en sus filas.

“Rechazamos contundentemente todo interno, interno y externo, de desestabilización de nuestra democracia y de nuestro gobierno electo por mandato popular con más del 55% . El enemigo principal no se encuentra en nuestra filas, sino en esa derecha fascista que no cesa en sus intentos de volver a tomar el poder por vías no democráticas para retornar a la república colonial y al modelo neoliberal de saqueo de nuestro Estado”.

En el último punto, los asistentes al gabinete ampliado ratifican su militancia en el MAS. La semana que concluye, la dirigencia del ala evista decidió vetar a los funcionarios públicos de los congresos partidarios.

“Ratificamos nuestra militancia en el MAS , nuestros principios ideológicos revolucionarios , antimperialistas, anticapitalistas , antineoliberales, anticoloniales y antipatriarcales, como políticos comprometidos con los intereses de nuestro pueblo y con la unidad del movimiento popular para seguir construyendo el vivir bien colectivo”, se lee en el punto 10.

Los asistentes al gabinete también se pronunciaron sobre el narcotráfico y la corrupción, que en las últimas semanas pusieron al gobierno contra la pared tras el descubrimiento de una red de cobro de coimas en el Ministerio del Agua y el envío de una carga de droga de media tonelada en un vuelo de la estatal Boliviana de Aviación.

“Ratificamos nuestra inclaudicable lucha frontal contra todo hecho de corrupción y narcotráfico en nuestro estado plurinacional de Bolivia y manifestamos repulsa y desprecio ante estos delitos, manifestando que somos y seremos los primeros en denunciar y exigir a las instancias competentes que los autores paguen con todo el paso de la ley, caiga quien caiga”, señala el punto sexto del pronunciamiento.