Gabriela Reyes: “El Presidente debe hacer un análisis de lo que pasa con el narco y la Policía”

Gabriela Reyes Rodas es una reconocida criminóloga que trabajó con tres exministros de Gobierno del MAS y que ahora, alejada de la actividad pública, hace un análisis de la situación de la Policía. Expresa preocupación sobre todo por los casos en los que algunos uniformados se ven involucrados en el narcotráfico sin que existan investigaciones profundas ni sanciones sobre estos temas.

Narcoaudios, caso Nallar, repliegue de una patrulla en el Chapare, volteo de droga, entre otros, entran al análisis de Reyes.

¿Cuál es su evaluación de la situación de la Policía?

Los problemas que tiene hoy en día la Policía son una herencia que no se ha podido subsanar, pero en los últimos años yo veo que su accionar está dejando mucho que desear. Esto se ve muy influenciado por la actuación de la justicia y del sistema disciplinario de la misma Policía. Los últimos casos de mayor connotación social, sobre todo vinculados al narcotráfico, muestran una justicia que no es rápida, no hay celeridad en casos de policías que se dice que estarían vinculados en temas de narcotráfico. Lo mismo pasa en el sistema disciplinario policial, no hay celeridad en la investigación en la comisión de faltas disciplinarias cuando hay estos casos de posibles delitos. Es un mensaje muy fuerte que la justicia y el sistema disciplinario policial está mandando al mismo policía. No digo que sean todos los policías, es un fenómeno que lo he notado, al menos este último año, viendo principalmente los casos de narcotráfico. Primero podemos ver el caso narcoaudios, donde toda una patrulla ha sido replegada, el caso ha sido declarado en reserva, ha sido llevado a La Paz, pero no avanza nada, ni se sabe nada y ahí hay policías involucrados. Luego ha habido un volteo de 800 kilos de droga, donde ocho policías de la Felcn han sido detenidos, dónde está la droga, supuestamente un paraguayo ha mandado un mensaje de texto, no se sabe cuál es el vínculo de ese paraguayo con el narcotráfico, de quién era la droga, si bien los policías están en la cárcel, no se sabe nada más del caso. Otro caso fue la destitución del jefe departamental de la Felcn de Santa Cruz porque ordenó que un camión de precursores químicos que eran ilícitos siga su curso hacia un laboratorio; que yo sepa, no está en la cárcel. Lo mismo en el caso de la reina del microtráfico, incluso había audios que involucraban a gente de la Felcn en la provisión de la sustancia, en qué va ese caso, no se sabe nada. El último con mayor connotación, el caso Nallar, todo apunta a que Nallar tenía un vínculo con la Felcn y hasta el día de hoy los únicos policías que están detenidos por este caso son unos que habían recibido plata por haber dejado salir a un extranjero. El día de la reunión del censo en Santa Cruz han aparecido dos oficiales de Inteligencia, en el auto había un arma que no era de reglamento, violando la Ley 400. Cualquier persona que esté con un arma que no esté registrada se la detiene. ¿Qué ha pasado con esos policías? ¿Están detenidos? Creo que el mensaje que se manda a la Policía a través de la inacción o de la dejadez por parte de la justicia está dejando que la Policía se sienta en la libertad de actuar, de cierto modo, no siguiendo lo que se espera.

¿Es una acción solamente de la justicia o es que la justicia responde a un interés político para diluir los casos que involucran a policías?

Tal vez no hay una presión del Gobierno para que esos casos realmente sean investigados. En otros casos hemos visto que el mismo Ministerio de Gobierno se hace parte, es activo, presiona, pero ahora hay una inacción, una pasividad en la resolución e investigación de estos casos por parte del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Justicia. Entonces, qué mensaje está dando el Gobierno y el Estado en general sobre los niveles de impunidad que puede haber respecto a policías que están involucrados en estos delitos.

¿En qué quedan los anuncios de intervención y repliegue del personal de las instituciones que anuncia el gobierno cuando se producen estos casos mediáticos?

Por ejemplo, en el caso de los autos chutos hacen cambio de destino, se cambia a toda la policía que está en esa unidad. Por ejemplo, han cambiado a todos los de Diprove de Santa Cruz, pero no se llega a investigar el delito. Han metido a la cárcel al principal vinculado con los autos chutos, pero no han desbaratado la organización criminal, no han develado cómo operaba. Con el cambio de la gente de Diprove no se soluciona, primero no se puede castigar a todos los de Diprove por un caso. Es una respuesta más mediática. Lo mismo con el tema del polígrafo en la Felcn. Han dicho se va a aplicar el polígrafo y se va a replegar a toda la Felcn en Santa Cruz, pero Unitel ha mostrado que en el polígrafo un capitán se aplazó hace un mes, recién ayer (miércoles) le han dado su memo de retiro de la Felcn. El Presidente mismo ha dicho que se tiene que reformar la Felcn. ¿Hasta el día de hoy se ha presentado alguna propuesta de reforma? Cuatro leyes iban a implementar, ya hay una de ascensos y carrera de generales, que es la que se ha aprobado, pero se ha dicho que se va a implementar una ley de carrera policial, una ley de régimen disciplinario, una ley de evaluación y desempeño, pero hasta el día de hoy ni siquiera se han socializado esas propuestas entre los policías. Siento que el Ministerio de Gobierno da respuestas al calor de lo mediático, y de ahí baja y listo, no hay un seguimiento de los medios de comunicación ni de la misma Policía ni del Ministerio.

¿Cuál es el papel de la Policía en el caso Nallar?

Según la información que ha salido pública, existiría una relación entre la Felcn y el señor Nallar. Ahí lo que se debe investigar es cuál es la relación, si es que ha habido una entrega de material, chalecos al señor Nallar para que cometa este delito, cuál es la relación y por qué la Felcn es amiga de Nallar, por qué cuando la Felcn ha ido a hacer un operativo en una fiesta, les han pedido que se retiren. Este caso es emblemático porque hay indicios que revelarían que hay una relación entre la Felcn y el narcotráfico. A mí lo que me preocupa es el mensaje que este caso está mandado a la Policía y al narcotráfico por el tema de impunidad.

La propuesta de reforma del Gobierno consiste solo en la aprobación de estas leyes. ¿Qué opina sobre las mismas, empezando por la que pone al ministro en la cúspide de la organización policial?

La ley de ascensos y de carrera de generales es una demanda que han tenido desde hace muchos años los policías, es una demanda histórica. Esta parte que pone al ministro de Gobierno dentro del mando policial es solamente una réplica de lo que está en la Constitución.

¿Y sobre la Ley de Régimen Disciplinario?

La Ley de Régimen Disciplinario es una demanda pendiente. El problema de esta ley es que replica toda la burocracia de la justicia ordinaria, las mismas chicanerías que se usan en la justicia ordinaria para aumentar la burocracia, retrasar los casos, todo eso se repite en este régimen disciplinario. Si bien la ley establece una oficina de control interno, son muchos los casos, no da para hacer seguimiento a todos. Además, son los policías los que van a acusar y los que definen si otro policía ha cometido una falta disciplinaria. Todo esto se tiene que cambiar, es una tarea pendiente. El hecho de que el policía se sienta impune en la justicia y en el tema disciplinario conlleva a mucho de lo que estamos viendo en el actuar de la Policía.

La criminalidad entre los policías no es una novedad. ¿O es que ahora hay más casos?

Hay muchos casos que han salido a la luz sobre la relación de policías vinculados al narcotráfico y eso no se veía tanto. Uno puede decir que estaba Dávila, sí ha habido casos, pero se han investigado. No nos olvidemos que el coronel Medina ha sido dado de baja por un caso vinculado a Montenegro, se tomaban acciones al respecto, pero ahora no se ve eso, esa es la diferencia de antes a ahora. Antes, varios comandantes han sido investigados, el exgeneral Nina ha sido enviado a la cárcel por sus vínculos con el narcotráfico, el subteniente Navia ha estado en la cárcel por sus vínculos con el narcotráfico. Policías que se sabía que eran policías pesados antes del 2019, incluso el 2019, estos policías han sido enviados a la cárcel. Hoy en día no se ve que la justicia actúe con celeridad.

¿Cómo ve la actuación de la Policía en los conflictos?

Se repite el mismo análisis. Si bien no se ve una Policía violenta, como se ha visto durante el golpe, sí se ve una serie de abusos de parte de la Policía, se queda en eso, no se investiga, para saber si la actuación de la Policía estaba en el marco de la ley, si la Policía ha actuado de la misma forma en que ha actuado el otro lado, no hay ese análisis ni esa investigación. De afuera se ve a una Policía cometiendo algunos abusos que por lo menos se tienen que evaluar si están o no al margen de la ley.

Hay muchos infiltrados. ¿Es una práctica habitual y en qué ley se ampara?

Se pueden poner agentes encubiertos, está incluido en la Ley de Régimen Disciplinario, no hay una ley que lo prohíba. Creo que el problema está en la deficiencia de Inteligencia de hacerse descubrir, normalmente la Inteligencia y Contrainteligencia debería recabar información, pero hemos visto el otro día que había unos militares que estaban incitando a que pase algo, no en un rol de recabar información, sino en un rol de ser incitadores de un hecho. No es una Inteligencia haciendo la labor de generar información, datos, de ver quiénes están, quiénes no, sino es una Inteligencia que pudiera estar cumpliendo otro rol.

¿No cree que este hecho, de que policías y militares estén incitado a actos reñidos con la ley debe ser sancionado?

Es que eso se tiene que comprobar, por eso digo que es importante que se investigue.

El gobierno no se preocupa cuando descubren infiltrados, confirma al instante y pareciera que se siente orgulloso de eso. ¿No será una forma de amedrentamiento?

No creo, creo que es más ese sentido de impunidad, que no va a pasar nada, no importa cómo podamos usar a algunos policías, al final del día no vamos a investigar, no va a haber una sanción, porque al final es un mensaje que le quieren dar a la Policía.

¿Cómo ve la actitud del presidente Arce frente a las fuerzas de seguridad?

Yo remarco la decisión del Presidente cuando habla de reformar la Felcn, sin embargo, a mí me parece que él debería hacer una evaluación de cómo está yendo la reinstitucionalización de la Policía vinculada al motín policial del 2019, él debería evaluar cómo está ahora la Policía, cómo están los niveles de corrupción, cuál es la satisfacción de la población sobre el actuar policial, cuál es el vínculo en el tema del narcotráfico, si han aumentado o no los asesinatos o ajustes de cuentas de personas vinculadas al narcotráfico, cuántas organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico se han desbaratado este año. Pienso que falta que el Presidente haga una evaluación con datos, con información de cómo está la seguridad, la Policía, la lucha contra el narcotráfico, pero no solo dependiendo del ministro del área, sino del Ministerio de Justicia, organismos internacionales, ahí él se va a dar cuenta. A mí me preocupa mucho el tema del narcotráfico y el caso Nallar porque es emblemático, en el sentido de que hasta el día de hoy y a pesar de tanta evidencia y prueba o indicio no se lo está investigando por narcotráfico. Entonces, qué mensaje se le está dando al narcotráfico con esta inacción. Qué sabemos de Nallar: que está casado con una Lima Lobo y los Lima Lobo eran parte de un clan familiar, uno está en Brasil, otro tiene sentencia aquí; el señor Nallar tiene un patrimonio altísimo; había la presencia de colombianos armados; el modo en que han ejecutado estos policías son elementos característicos cuando hay narcotráfico de por medio. El Presidente tiene que hacer una evaluación bastante profunda de lo que está pasando en el país sobre todo en Santa Cruz con el tema del narcotráfico y la Policía, sus posibles vínculos con el narcotráfico.

¿Cómo debería ser la reforma policial?

Una reforma policial no es solo leyes. Quiénes son los equipos que van a hacer esas leyes, técnicos, políticos; cómo se va implementar esa reforma, una reforma policial sin presupuesto adicional está destinada al fracaso; si el Presidente dice hay que hacer una reforma policial, pero no viene con un presupuesto adicional, no va a tener éxito.