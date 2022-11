García: “Decisiones de arriba” evitan avance de caso Sacaba

El vicepresidente del MAS, Gerardo García, se reunió ayer en Sucre con el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, quien le reveló, según el dirigente masista, que los casos de Sacaba y Senkata por los hechos de 2019 “no avanzan por decisiones de arriba”.

“Nos ha hecho conocer (Lanchipa) el por qué la justicia no está avanzando mucho, (y dijo) porque ha habido algunas determinaciones, de algunas decisiones desde arriba. No nos ha dicho ni quiénes ni cómo, sólo alguien ha dicho que: ‘Esto no proceda’”, respondió García a los periodistas en la capital.

Acompañado de dirigentes regionales del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Chuquisaca, García fue recibido por Lanchipa en la Fiscalía General del Estado (FGE).

No dio más detalles de la revelación que le hizo Lanchipa y cuando se le preguntó qué le dijo el fiscal sobre el caso del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, respondió que tiene varios procesos, pero no es aprehendido. El segundo hombre fuerte del MAS agregó: “Sí, justamente lo que nos ha explicado (el Fiscal) es que ha habido instrucciones desde arriba, no sabemos quiénes, pero no se pudo proceder con aquello”. Camacho tiene un proceso por el caso ‘golpe I’, que fue reactivado el 25 de octubre pasado.

El dirigente denunció ante Lanchipa la retardación de justicia en los casos por los hechos de 2019, crisis por la que, según él, son culpables los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga y la exmandataria Jeanine Añez. Ella mantiene detención preventiva desde hace un año y ocho meses, y en junio de este año fue sentenciada a 10 años de cárcel por el caso ‘golpe II’.

“Los autores intelectuales de las matanzas de Sacaba y Senkata son Camacho, Mesa y Tuto Quiroga, que deberían estar en la cárcel, ellos han obligado a Jeanine Añez a asumir el mando en los días de crisis”, insistió García, que dejó una carta mencionando estos casos, pero además otros referidos a corrupción en el actual gobierno de Luis Arce.

“Está el caso (de coimas) de ABC (Administradora Boliviana de Caminos), 18 millones de bolivianos por la doble vía (Sucre-Yamparáez). Entonces todos estos temas le hemos hecho conocer al fiscal que nos ha recibido”, puntualizó.

En el caso de ABC, el diputado también del ala evista Héctor Arce apuntó al gerente de esa institución, Henry Nina, como uno de los principales responsables del ilícito.

A principio de semana, García se quejó por un arraigo, emitido según él en 2019, y por el cual no pudo viajar a Venezuela este año. “Yo también sigo siendo víctima, mi arraigo no fue levantado”, enfatizó ayer en Sucre.