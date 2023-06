“Hemos pensado, hemos soñado que sea el mejor presidente. De repente, el hermano Evo no ha sido lectorado, no ha sido universitario, un profesional, pensábamos que un profesional lo iba hacer mejor que el hermano Evo, pero se aplazó totalmente (...). Nos arrepentimos en haber elegido a él (Luis Arce) como presidente del Estado”, apuntó en conferencia de prensa.

García subrayó que será un congreso nacional en el que se definirá si Arce continúa como militante del MAS-IPSP, pero que ahora no existe una determinación al respecto.

“Dependerá del ampliado y el congreso nacional. Siempre desconocimientos, suspensiones, expulsiones se realizan en los congresos. Yo no puedo decir si va a ser o no suspendido del MAS IPSP, no puedo mencionar en ese momento mientras no haya determinaciones. Seguro ya han ido proponiendo muchos, habrá comisiones en las que trabajarán, analizarán y sacarán la resolución”, declaró al ser consultado sobre la posible expulsión de Arce.

García convocó a una asamblea nacional para el 22 de junio en Cochabamba; sin embargo, indicó que la participación será restringida y solo podrán asistir las autoridades electas por voto popular.