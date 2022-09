García: Hay enojo en Gobierno por “Evo candidato”

El vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, aseguró que los pedidos de las bases de ese partido para que Evo Morales sea candidato a la presidencia en 2025 genera disputa y molestia en el Gobierno.

“Las bases nos están pidiendo y nos están obligando a que saquemos o que saquen pronunciamientos ya mencionando la candidatura del hermano Evo Morales Ayma”, dijo García en declaraciones recogidas por Erbol.

“El hermano Evo ha dicho ‘todavía no es el momento, no es ahora, paren’ (de hablar de candidatura). Sin embargo, las bases ya se están pronunciando, no podemos frenar, no podemos prohibir tampoco. Entonces eso es el tema, esa es la disputa, creo ahorita. Veo yo que ya les ha molestado a los del Gobierno que están con intereses, de repente, de ser ratificados”, agregó.

Respecto al apoyo que recibe el actual mandatario, Luis Arce, García aseguró que será el pueblo el que decida quién será candidato por el partido azul, pero se mostró en desacuerdo con los rumores de supuestos nuevos partidos políticos creados por autoridades del Ejecutivo.

“Lo que no estamos de acuerdo es que quieran hacer otro partido político, borrando la imagen el hermano Evo Morales, borrando la personalidad jurídica del MAS-IPSP, eso no vamos a permitir”, manifestó.

También se refirió a la declaración del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien calificó de “cáncer” a los exministros del entorno de Morales. Al respecto, dijo que no puede poner las manos al fuego por ningún exministro y que solo lo haría por Morales.