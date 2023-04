“Yo soy del proceso de cambio, yo he luchado por este proceso de cambio para que los indígenas gobiernen, y traigo una historia de lucha, de encarcelamiento de tortura. No soy un recién caído”, expresó durante una entrevista en el programa Que no me pierda.

Ayer, el diputado del MAS Héctor Arce arremetió contra del exvicepresidente García Linera y lo acusó, incluso, de buscar “serruchar” el piso al vocero presidencial del Gobierno, Jorge Richter.

“Lamentablemente, hoy, llegamos a la conclusión de que el hermano Álvaro García Linera es desleal, malagradecido, hoy le da la espalda y se arrima a los renovadores. Es uno más de los renovadores que hoy cuestionan, critican, igual que la derecha, al hermano Evo Morales”, declaró el legislador evista.

Respecto a esos dichos, el exvicepresidente señaló que los compañeros tienen la libertad de decir lo que quieran, pero que él no entrará a una “pequeña política” de dimes y diretes.

“En esa política me van a encontrar, en la otra política pequeña, de los dices y no dices a nivel personalizado, yo me alejo con respeto, porque nunca he formado parte de ella, ni voy a formar parte de ella y no voy a responder a ningún compañero. Voy a pedirle simplemente: hagan política en serio, hagan política estructural, no hablen entre ustedes, de uno respecto al otro”, señaló.

En opinión de García Linera, las distintas alas del MAS deben enfocarse en cómo enfrentar a la derecha o elevar los ingresos del Estado, entre otros temas, en lugar de dar un espectáculo a los opositores.

“Convoco a los militantes del MAS de las distintas alas: vayamos a lo central. Miren el espectáculo que damos a la derecha, la derecha nos ve desde el palco, aplaudiendo a uno y otro y empujando a uno contra otro cuando debería ser la derecha la enjuiciada, la criticada la enfrentada”, manifestó.