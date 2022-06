García Linera: “Cuando hay problemas, o le impones impuestos a los ricos o le quitas dinero a los pobres”

Durante un evento de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales (Clacso), el exvipresidente Álvaro García Linera sostuvo que ante un problema económico solo hay dos vías: o se impone impuestos a los ricos o se quita dinero a los pobres, porque no se puede inventar dinero de otra manera.

“Cuando hay problemas, o le impones impuestos a los ricos o le quitas dinero a los pobres. No hay más, no se puede inventar dinero de otra manera. Y por supuesto América latina tiene que descartar cualquier posibilidad de hacer recaer en los pobres, en los humildes, en los campesinos, en los jóvenes, en las mujeres, los trabajadores, la factura de una crisis que no les corresponde a ellos haber producido. Y como es eso, impuestos a los ricos”, manifestó García Linera en el evento llevado a cabo en la segunda semana de junio en México.

La exautoridad mencionó cuatro propuestas económicas para sostener el progresismo en América latina. Mencionó que una de ellas es el impuesto a la riqueza y a los millonarios.