El exvicepresidente Álvaro García Linera pidió este lunes al presidente Luis Arce Catacora y al expresidente Evo Morales dejar a un lado las ambigüedades y decirle a la militancia del Movimiento Al Socialismo (MAS) si habrá reconciliación o cada uno irá por su lado en adelante. Pidió a Arce tomar la iniciativa para buscar el diálogo con Morales.

“Ahora lo que importa es que hable Luis y Evo Morales, Álvaro es secundario, lo principal es Evo y Luis, toda mi reflexión va dirigido a eso, júntense, unan y reconstituyan la fuerza de este movimiento con cosas estratégicas o si ya de manera definitiva no hay reconciliación alguna, pues ya, y díganle a la militancia, no vayamos con ambigüedades y díganle a la militancia, al pueblo, oye esto ya es irreconciliable a partir de ahora somos dos cosas distintas, uno por su lado y el otro por su lado, ya cada cual se irá ubicando”, señaló García Linera en el programa Que no me pierda de la red Uno.

Dijo que esta ambigüedad al interior del MAS, entre decir que estamos unidos y enfrentados entre las alas arcista y evista, está haciendo daño al proceso de cambio.

El exvicepresidente considera que se debe optar por la reconstitución de la unidad del instrumento político, sin embargo, si se opta por la separación, tanto el Presidente como el líder del MAS, deben ser claros y decirlo públicamente que irán por su lado a las elecciones del 2025.