García presenta denuncia contra Cuéllar: “Este señor no es un santo ni es un compañero limpio”

“Yo tengo muchas otras denuncias, muchos otros procesos que había tenido este señor Rolando Cuéllar en Santa Cruz, por tanto, este señor no es santo ni un compañero limpio, un señor limpio. Entonces ahora estamos investigando su caso”, señaló García.

“Yo me he sometido a la investigación, que me hagan de todo lo que él esta acusándome, de narcovínculos y me acusa de muchas otras cosas, que me compruebe. Ahora yo también voy a dar seguimiento a todos los procesos que él había tenido pendiente desde hace muchos años en el departamento de Santa Cruz”, añadió en un contacto con la prensa en puertas de la Fiscalía de La Paz.

El vicepresidente del partido azul afirmó que sobre Cuellar pesan denuncias que van desde extorsiones hasta violación a menores de edad.

La semana pasada, Cuéllar presentó una carta atribuida a García en la cual se agradece al narcotraficante argentino Miguel Ángel Salazar Yavi por sus “contribuciones” económicas al partido.

//// En desarrollo....