El exvicepresidente Álvaro García Linera advirtió ayer que la pugna interna entre el liderazgo “social” de Evo Morales y el de tipo “político estatal” de Luis Arce Catacora puso al denominado “proceso de cambio” en inminente peligro de destrucción. En ese sentido hizo un llamado a evitar este posible desenlace, que en su criterio sería “imperdonable”.

La exautoridad lanzó la advertencia durante una entrevista con Alfredo Serrano Mancilla, del programa La Pizarra que se transmite en radio 10 de Argentina. Durante la conversación virtual, García hizo un análisis sobre la derecha latinoamericana, los desafíos de la izquierda del continente, la disputa electoral que se lleva adelante en Argentina y la coyuntura política actual en Bolivia.

Sin mencionar directamente a Morales ni Arce, el político boliviano dijo que la pugna que se dio entre un “liderazgo social” y otro “político estatal” dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS) se convirtió en el “principal problema” para la continuación futura del proceso de transformaciones que este partido inició en 2006, tras su llegada al poder bajo la conducción de Morales.

La pasada semana, en otra entrevista, esta vez con la radio argentina AM750, había explicado que el “líder social” del MAS es Morales y el “político gubernamental” es Arce Catacora. El problema, consideró, es que ambos no están caminado juntos como ocurrió durante las tres gestiones continuas del ahora jefe de este partido, que entonces además era el Presidente del país. “Lo que está fallando es la pelea interna, ahí está el problema. No tenemos problemas económicos de envergadura que les dé aliento a las fuerzas conservadoras. No, lo que tenemos son pugnas internas que están desangrando el proceso y donde hay un enorme peligro”, afirmó en La Pizarra, para después mencionar que el futuro del proceso de cambio, como se lo denomina dentro del partido oficialista, depende que los actores encuentren pronto la solución de este conflicto.

“Estoy seguro que si estas pugnas internas por liderazgos las resolvemos democráticamente y de cara al pueblo, así una victoria electoral en 2025 está garantizada, pero hay que resolver los temas internos, temas de liderazgo, un liderazgo social y un liderazgo político estatal. La escisión de esos dos liderazgos es la destrucción de nuestro proceso de cambio. La articulación de alguna manera de esos dos liderazgos es la continuidad garantizada de nuestro proceso de cambio. Está mucho en juego”, advirtió.

Más adelante insistió con que “no es poco lo que está en juego. Podemos echar por la borda una gran energía y combustible que hay en el ámbito social y económico por desavenencias en el ámbito político dirigencial y eso sería terrible, sería imperdonable. Tenemos que sumar esfuerzos todos para encontrar una fórmula de articulación de estas dos grandes estructuras político sociales bolivianas que es el liderazgo social y el liderazgo político estatal”.

Las diferencias se hicieron evidentes esta semana cuando ambos sectores hablaron de las elecciones de 2025 desde varias perspectivas. Los evistas aseguraron que la candidatura de la sigla azul será definida en un ampliado nacional.

Mientras tanto, los reformadores proclamaron candidato a Luis Arce ayer en Santa Cruz.