Gerardo García niega vínculos con narco y desafía a Cuéllar a presentar denuncia

El vicepresidente del MAS, Gerardo García, salió al frente de las acusaciones que el diputado Rolando Cuéllar presentó la tarde de este miércoles y negó tener vínculos con un narcotraficante argentino.

“Espero a ver qué se inventará (Cuéllar) porque yo no tengo absolutamente nada, peor con el narcotráfico y nunca jamás ni a mis hermanos he dado avales, ni a mis compañeros he dado avales, peor será a un extranjero”, señaló García, reportó radio Kawsachun Coca.”

“Estoy a la espera, qué presente, que no sean inventos que no sean montajes, por eso yo no tengo ningún temor, yo no tengo nada”, añadió García.

Horas antes, en una conferencia de prensa, el diputado del MAS Cuellar presentó a la prensa una carta como prueba de los presuntos nexos de García con el narcotraficante argentino José Miguel Farfán, quien en Bolivia tenía una identidad falsa y se llamaba Miguel Ángel Salazar Yavi.