Nuestro hermano Evo Morales le ha dicho las verdades a nuestro Presidente; siempre ha tratado de recomendar sobre el tema de la parte administrativa y la gestión de programas y proyectos que no se están haciendo. Siempre hemos hecho las críticas que en estos dos años y medio, que ya van a tres, no hay nuevos programas que se están haciendo, los proyectos están muy retrasados. Como en los gobiernos neoliberales hemos visto plantar piedras fundamentales, en algunos proyectos que han estado aprobando, pero sólo se planta la piedra fundamental y la obra no se avanza, no hay. Ya van dos años que las obras no se empiezan. Entonces, es muy preocupante. Las bases se están dando cuenta de que los proyectos no avanzan. Parece que la economía está mal.

El congreso de Yapacaní tuvo rechazo porque las organizaciones de base han abandonado porque todo estaba monitoreado. Desde ahí se ha visto que no se permitirá el manoseo, de querer imponer a la fuerza a algunos dirigentes a los que el Gobierno quiere manejar a su criterio. Por eso, ese congreso fue un fracaso. Supuestamente han posesionado a un dirigente trucho, que no tiene ningún valor; por tanto, es nulo ese congreso y por lo tanto volveremos a convocar a congreso posteriormente.

¿La grieta del MAS cada vez es más profunda?

Desde el Gobierno están haciendo una división, pero desde las bases, cuando nosotros recurrimos a las bases, las bases están intactas y a nivel de los dirigentes nacionales y departamentales, sí están en eso de querernos dividir, pero eso no lo lograrán porque en este aniversario hemos visto que las bases están intactas.

A nuestro hermano Evo, el apoyo total y a nuestro hermano Lucho, nuestro Presidente, la cuarta parte de la base lo apoyaba, a pesar de que llevó muchos funcionarios y todo. Ni los funcionarios mismos le dieron su apoyo porque saben que hay una mala administración y saben que están chantajeando desde el Gobierno, queriendo imponer. Si son de Lucho y David, los proyectos se aprueban, si no, no. Ésa no es la forma de gobernar.

Usted tiene los datos oficiales. ¿Cuáles son los ministros que hasta ahora no se registran como militantes del MAS?

Nosotros, desde un principio, hicimos notar el tema del Ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo) y el de Justicia (Iván Lima) y también el de (Édgar) Montaño (ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda), que hay mucha corrupción, pero no se hace nada. No se controla la corrupción que sigue intacta. Eso es lo preocupante.

¿Qué acciones inició oficialmente ante las denuncias del diputado Rolando Cuéllar sobre el supuesto aporte de un narcotraficante a su partido?

No sé de qué me está hablando. No conozco. Sobre Cuéllar, él está acostumbrado a acusar falsamente. A mí, por ejemplo, me acusó de muchas cosas y cuando le pedí que me compruebe, ninguna de esas cosas pudo comprobar. Todo es invento, todo es falso, todas son calumnias.

Además de las cuotas de los militantes, ¿el MAS recibe aportes del exterior?

No tengo conocimiento. En ningún momento nosotros recibimos aportes de ninguna persona, ni de adentro ni de afuera. Solamente son los aportes que vienen de los militantes, de los diputados, de los senadores y de los funcionarios que a un principio estaban aportando y luego cortaron los aportes.

¿Los llamados renovadores son un peligro para los pilares ideológicos del MAS o para la continuidad del mandato de la actual dirigencia?

Sí, desde luego que sí. Son aquellos que quieren renovar, que no quieren pertenecer al MAS. Quieren hacer un nuevo partido. Ya no quieren pertenecer al MAS, ellos quieren hacer un nuevo partido. Eso es la renovación, ya no son del instrumento político. Ellos están peleando para fundar un nuevo partido político y eliminar al MAS. Han hecho varias demandas para anularnos la personería jurídica. Entonces, cómo ellos pueden hablar del MAS si ellos ya no son masistas. Ellos son renovadores que están pensando cómo fundar su nuevo partido. Claro que el PS-1 (Partido Socialista-1) no tiene personería jurídica, pero estarían buscando a alguien para poder tramitar un nuevo partido.

¿Considera que, después de 28 años, el MAS necesita renovarse?

Mire. En nosotros, los del MAS – IPSP, la renovación viene automáticamente. Tenemos alcaldes, diputados y concejales jóvenes. Entre todas las autoridades tenemos bastantes jóvenes. Si se trata de renovación de personas y de autoridades, hemos avanzado demasiado. El tema de renovación no se trata de renovar de viejos a jóvenes; la renovación que ellos están manejando de eliminar al MAS y fundar un nuevo partido. Por tanto, nosotros rechazamos todo el propósito de interés que tienen aquellos renovadores.

Hay voces que dicen que ustedes no permitirán que otro líder indígena se catapulte como posible candidato. Es el caso de David Choquehuanca. ¿Qué dice al respecto?

No, para nada. Lo que decidirán son las primarias. Ahí se tomarán decisiones. Si las bases deciden que vaya Choquehuanca, si tanto es su interés, irá. Si las bases deciden que vaya otro, irá. Aquí no estamos acaparando. Nosotros no peleamos para imponer. Las bases toman las decisiones para ver quiénes irán a las nuevas elecciones.